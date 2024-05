Lettisches Trio wieder vereint â€“ Augstkalns verlÃ¤ngert bei den Moskitos Essen

Essen. (PM Moskitos) Der lettische Verteidiger Edmunds Augstkalns verlängert um weitere zwei Jahre beim ESC Moskitos Essen. Somit wird das lettische Trio um Elvijs...

Essen. (PM Moskitos) Der lettische Verteidiger Edmunds Augstkalns verlängert um weitere zwei Jahre beim ESC Moskitos Essen.

Somit wird das lettische Trio um Elvijs Biezais, Sandis Zolmanis und Edmunds Augstkalns auch in der Zukunft gemeinsam auf das Essener Eis gehen. Der 29-Jährige zeigte in der letzten Saison eine sehr gute Leistung und erzielte 45 Scorerpunkte. Der Verein wollte den Spieler unbedingt weiterverpflichten. Hierzu musste aber ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro in den neuen Förderpool des Deutschen Eishockeybundes eingezahlt werden, weil der Lette der dritte Kontingentspieler im Kader der Essener sein wird. Mit der neuen Saison tritt diese vom DEB aufgestellte Regel in Kraft.

„Edmunds war in der letzten Saison wie eine Art Wundertüte, weil wir ihn nur in Videos gesehen haben. Wir sind bewusst das Risiko eingegangen und er hat bewiesen, dass es das wert war. Er ist der absolute Leader unter den Verteidigern und in seiner Härte. Er hat ein hervorragendes Spielverständnis und bewegt sich immer auf einem hohen Energie-Level, um seine Mitspieler entsprechend mitzuziehen und besser zu machen. Er hat es sich sehr verdient und wir sind überglücklich, dass er bleibt“, sagt Moskitos-Trainer Danny Albrecht.

Edmunds „Bo“ Augstkalns selbst hat die Fans und Essener Moskitos-Anhänger in einer Videobotschaft über seinen Verbleib informiert.

Außerdem haben die Moskitos Essen fristgerecht die Lizenz für die neue Eishockey Oberliga-Nord Saison beantragt.

Kader der Moskitos Essen für die Saison 2024/25

Verteidigung: Niklas Hane, Lukas Mannes, Leon Fern, Fabio Frick, Edmunds Augstkalns

Angriff: Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais, Enrico Saccomani, Lukas Valasek, Nicolas Cornett