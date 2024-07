Lettischer Nationalspieler wird ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau befinden sich in den finalen Zügen der Kaderplanung für die Saison 2024/25 und können nun einen weiteren hochkarätigen...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau befinden sich in den finalen Zügen der Kaderplanung für die Saison 2024/25 und können nun einen weiteren hochkarätigen Neuzugang präsentieren: Der lettische Nationalspieler Rihards Marenis wechselt von den Nybro Vikings IF aus der schwedischen HockeyAllsvenskan an die Waldstraße und erhält bei den Westsachsen die Trikotnummer 29.

„Mit Rihards haben wir einen Kämpfer für unser Team verpflichten können, welcher bei uns als Center spielen wird. Er ist ein sehr erfahrener Spieler mit Leader-Qualitäten und wird nach unseren Recherchen charakterlich sehr gut in unser Mannschaftsgefüge passen. Mit dieser Verpflichtung ist die Kaderplanung für den Saisonstart abgeschlossen“, erklärt Teammanager Ronny Bauer.

„Ich wollte schon seit einiger Zeit nach Deutschland kommen und bin sehr glücklich, dass ich nun endlich die Gelegenheit dazu bekomme. Ich bin den Eispiraten sehr dankbar, dass sie mich aufgenommen haben und ich kann es kaum erwarten, unseren Fans gutes Eishockey zu zeigen“, meint Rihards Marenis.

Der Lette, der am 18. April 1993 in Riga geboren wurde, durchlief zahlreiche Nachwuchs- und Universitätsligen in Nordamerika. 2018 zog es den physisch starken Offensivmann, der sowohl als Mittelstürmer als auch als Flügelstürmer spielen kann, zurück nach Europa. Dort bestritt Marenis 69 KHL-Partien für Dinamo Riga (5 Tore, 4 Assists). Nach kurzen Gastspielen beim HK Mogo in der ersten lettischen Liga, zog es den 1,85 Meter großen und 91 Kilogramm schweren Linksschützen 2020 schließlich nach Schweden.

Seither konnte Rihards Marenis für den HC Vita Hästen, MoDo Hockey und die Nybro Vikings IF ganze 39 Tore und 44 Vorlagen in 107 HockeyAllsvenskan-Partien erzielen. Darüber hinaus schnürte sich der Stürmer ganze 32 Mal die Schlittschuhe für den Örebro HK aus der schwedischen Top-Liga SHL (1 Tor) und erzielte weitere 19 Treffer sowie 19 Vorlagen für Kiruna IF in der drittklassigen HockeyEttan.

Seit 2015 trug der Eispiraten-Neuzugang ganze 78 Mal das Trikot der lettischen Nationalmannschaft, darunter 21 Spiele während einer Weltmeisterschaft. Dabei stehen für den 31-Jährigen bislang sechs Tore und vier Vorlagen auf internationaler Ebene zu Buche.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Ole Olleff, Mario Scalzo, Gregory Kreutzer, Denis Shevyrin, Mirko Sacher, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Dominic Walsh, Colin Smith, Tobias Lindberg (A), Scott Feser, Ladislav Zikmund (A), Thomas Reichel, Vinny Saponari, Rihards Marenis (A), Tim Lutz, Lucas Böttcher, Roman Zap, Till Michel, Lukas Wagner