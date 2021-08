LetÂ´s get it Started: Iserlohn Roosters starten in die Testspielphase mit zwei Derbys

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) befinden sich seit fast zwei Wochen in der Saisonvorbereitung. In den vergangenen Tagen...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) befinden sich seit fast zwei Wochen in der Saisonvorbereitung.

In den vergangenen Tagen ist in der Eissporthalle am Iserlohner Seilersee beim Team von Headcoach Brad Tapper nicht nur der Schweiß in Strömen geflossen. Dem Iserlohner Headcoach war neben der Trainingsarbeit auf dem Eis und im Kraftraum auch die Verinnerlichung der zukünftigen Spielweise wichtig. Insgesamt zeigte sich der Brad Tapper mit den zurückliegenden Trainingstagen zufrieden.

Trainingsspiel beim Westrivalen DEG zum Auftakt

An diesem Wochenende werden die Roosters dann auch endlich in den Testspielbetrieb einsteigen. Es beginnt am Freitagabend um 19:30 Uhr mit einem Trainingsspiel bei der Düsseldorfer EG um 19:30 Uhr. Zu diesem Spiel sind keine Zuschauer zugelassen. Allerdings bietet die Düsseldorfer EG in Zusammenarbeit mit der Nachwuchsabteilung einen Livestream an. Zu sehen unter: https://aisw.tv/spiel/108550

Rosterscoach Brad Tapper hat sich bereits festgelegt, dass in Düsseldorf Stammkeeper Andy Jenike im Tor starten wird. Der 43- jährige gibt offen zu, dass er kein Freund von geteilten Spielzeiten bei den Goalies ist. Und so soll Jenike in Düsseldorf möglichst sein Spiel bekommen und am Sonntag in Herne ist der aus Köln verpflichtete Hannibal Weitzmann im Kasten vorgesehen. Jonas Neffin, der mit einer Förderlizenz für den DEL2 Klub Kassel Huskies lizenziert wurde, soll im Rahmen der Vorbereitung auch mindestens in einem der acht Vorbereitungsspiele zum Einsatz kommen. Möglichst gegen einen DEL-Ligarivalen. Frei nach dem Motto „Alles auf Anfang“ setzt Brad Tapper zunächst keineswegs auf feste „Sturmpärchen“, die bereits in der vergangenen Saison gut harmoniert haben. So werden in Düsseldorf zum Beispiel Joe Whitney und Casey Bailey ebenso nicht in einer Formation auflaufen, wie Brent Raedeke und Brent Aubin. Der Coach möchte möglichst vier gleichstarke Formationen aufbieten.

Im Video: Trainingseindrücke von den Roosters

Am Samstag öffentliches Training vor Fans – Impfbus macht Halt an der Eissporthalle

Bevor am Sonntag das zweite Testspiel beim Oberliga-Kooperationspartner in Herne (15:30 Uhr) stattfindet, wartet am Samstag noch ein weiteres Highlight auf Team und Fans. Bedingt durch die nicht zugelassenen Zuschauer während der Corona-Saison 20/21, wird es nach fast 18 Monaten Pause erstmals wieder die Möglichkeit für Zuschauer geben, die Roosters live in der Eissporthalle zu sehen. Beim öffentlichen Training sind bis zu 1000 Fans zugelassen. „Wir können es kaum erwarten“, bringt es Brad Tapper auf den Punkt. Für ihn selbst ist es nach zwölf langen Jahren erstmals wieder die Möglichkeit mit den Fans in Kontakt zu treten. Interessierte Anhänger können sich noch Restkarten zum Preis von 2,00 Euro sichern. Neben den Live-Trainingseindrücken besteht zudem die Möglichkeit den Besuch direkt mit einer Impfung im vor der Eissporthalle stehenden Impfbus des Märkischen Kreises zu verbinden.

Der Klub hat dazu folgende Hinweise bezüglich Tickets, Einlass, Hygieneregeln und Ablauf kommuniziert:

Es sind noch Restkarten verfügbar, hier geht’s zum Shop.

Der Impfbus des Märkischen Kreises steht vor der Halle am Parkplatz des Hallenbades.

Testmöglichkeit vor Ort durch das Testzentrum Iserlohn/Sümmern (auch Lolli-Tests für Kleinkinder).

Getränke und Bratwurst können in der Halle gekauft werden – Verzehr am Platz oder im Außenbereich (hinter der Halle)

Es darf nur der gebuchte Platz eingenommen werden.

Jede Person benötigt ein eigenes Ticket, auch Kinder unter 6 Jahre. Kinder unter 6 Jahren können auf den Schoß genommen werden.

WC-Räume haben geöffnet.

Bei Symptomen bitte nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Die vorderen beiden Haupteingänge sowie die Seitentore sind geöffnet.

Hygieneregeln: Für einen reibungslosen Ablauf bei unserem ersten Training, bitten wir Sie, beim Einlass Ihren Personalausweis (Kinderausweis, Schülerausweis oder Kopie der Geburtsurkunde ebenfalls möglich), Ihre Eintrittskarte und einen der folgenden Nachweise vorzulegen:

– Impfpass oder gültige Impfbescheinigung (auch digital)

– Genesenen-Nachweis vom Gesundheitsamt (nicht älter als 6 Monate)

– Tagesaktuelles negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden)

Jeder Nachweis kann digital vorgezeigt werden.

Ausnahmen für einen Nachweis bei Kindern gibt es nicht.

Bei Kindern unter 6 Jahre reicht ein „Lolli-Selbsttest“, welcher fotografiert werden kann.

Bei fehlenden oder nicht korrekten Nachweisen wird der Einlass ohne Ausnahme verwehrt.

Die Eintrittskarte ist personalisiert, sodass ein Abgleich mit dem Personalausweis notwendig ist. Die Karte ist nicht übertragbar.

Beim Verlassen des Platzes gilt die Abstandsregel, sowie die Maskenpflicht.

Aufgrund der aufwendigen Einlasskontrollen kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Spiel beim Kooperationspartner Herne Miners am Sonntag vor 500 Zuschauern

Anders als das erste öffentliche Training kann das Spiel am Sonntag in Herne nur vor 500 Zuschauern stattfinden. Ursprünglich hatten die Herne Miners, wie sie sich seit einigen Tagen wieder nennen, zu ihrer Saisoneröffnung mit ebenfalls 1000 Zuschauern gerechnet. Spielbeginn in Herne ist am Sonntag bereits um 15:30 Uhr.

Frei nach dem alten Hit der Black Eyed Peas „Let´s get it started“ freuen sich Fans und Team, dass es 112 Tage nach dem Viertelfinals-Aus in Berlin endlich wieder Roostershockey vor Fans gibt. Durch die Pandemie mussten die Saisonabschlussfeier 19/20, sowie die kompletten Spiele und Fanveranstaltungen der Saison 20/21 vor leeren Rängen stattfinden. Die Hoffnung ist bei allen Beteiligten groß, dass die Zulassung von Zuschauern wieder gelebte Normalität werden kann.