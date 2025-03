Leonhard PfÃ¶derl ist Spieler des Jahres in der Penny DEL

Stürmer der Eisbären Berlin wird bei Award Show in Köln gleich zweimal ausgezeichnet / Torwart Kristers Gudlevskis, Verteidiger Alex Breton, Trainer Mark French, Nachwuchsspieler Kevin Bicker und der ERC Ingolstadt sind die weiteren Preisträger

Köln. (PM DEL) Die Entscheidung ist gefallen: Leonhard Pföderl ist „Spieler des Jahres“ in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL).

Der 31-jährige Stürmer von den Eisbären Berlin konnte die Siegertrophäe im Rahmen der Award Show, die am Montagabend im Wartesaal am Dom in Köln durchgeführt und als Live-Fernsehshow bei MagentaSport ausgestrahlt wurde, aus den Händen von Gernot Tripcke, dem Geschäftsführer der PENNY DEL, entgegennehmen. „Ich muss mich an dieser Stelle einfach einmal bei der ganzen Eisbären-Familie bedanken, die einen unglaublichen Job macht, damit wir einfach nur unsere Arbeit auf dem Eis machen können“, sagte Pföderl.

Eine besondere Überraschung für den deutschen Nationalspieler, der in 51 Hauptrunden-Spielen 26 Tore und 45 Vorlagen verbuchen konnte, war eine kleine Laudatio von Bundestrainer Harry Kreis. „Die Freude, die Leo in sich trägt, bringt er auch immer aufs Eis“, sagte Kreis über Pföderl, der – wie die Besten in den Kategorien Torhüter, Verteidiger, Stürmer und Trainer der diesjährigen Hauptrunde in der PENNY DEL – von den Kapitänen, Trainern und Sportlichen Leitern der 14 Clubs sowie von Experten des Fachmagazins Eishockey NEWS, von MagentaSport und der PENNY DEL gewählt wurde.

Pföderl hatte in der Award Show, die von Konstantin Klostermann und dem ehemaligen Nationalspieler Christoph Ullmann moderiert wurde, zuvor bereits den Pokal als „Stürmer des Jahres“ gewonnen. Dabei setzte er sich hauchdünn gegen seinen Mannschaftskameraden Ty Ronning durch, der mit 73 Punkten der beste Scorer der Hauptrunde war. In der Rubrik „Torhüter des Jahres“ verteidigte der Lette Kristers Gudlevskis seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. „Ehrlich gesagt hatte ich mir vor der Saison angesichts der starken Konkurrenz durch Maxi Franzreb mehr Gedanken darüber gemacht, ob ich viel Eiszeit bekomme, als darüber, ob ich einen Award gewinnen würde“, sagte der 32-Jährige, der mit einem Schnitt von nur 1,91 Gegentoren pro Spiel zusammen mit Franzreb – der Platz 2 in dieser Kategorie belegte – das überragende Torwartduo der Fischtown Pinguins Bremerhaven bildet.

In der Kategorie „Verteidiger des Jahres“ erhielt Alex Breton vom ERC Ingolstadt, der mit 48 Scorerpunkten in 52 Spielen eine beeindruckende Premierensaison in der PENNY DEL absolviert, die meisten Stimmen der Experten. „Es hätte nicht besser laufen können in meinem ersten Jahr in der Liga“, erklärte Breton. „Erfolg mit der Mannschaft, Erfolg für mich persönlich – einfach unglaublich.“ Der 27-jährige Kanadier gewann mit seinem Club auch erstmals den Titel des Hauptrundensiegers, der ebenfalls im Rahmen der Award Show ausgezeichnet wurde.

Den Preis nahmen für die Ingolstädter der Sportliche Leiter Tim Regan und Trainer Mark French entgegen. „Wir haben im Sommer ein Team zusammengestellt, das viel Tempo hat und von Beginn an einen tollen Zusammenhalt gezeigt hat“, sagte Regan. „Zudem hatten wir auch die Konstanz, die uns zuvor gefehlt hat.“ French durfte später am Abend noch ein zweites Mal auf die Bühne: Der Kanadier gewann nach 2023 erneut die Trophäe als „Trainer des Jahres“. „Es ist ein ganz besonderes Jahr mit einer ganz besonderen Gruppe von Spielern“, sagte French. „Das Team liebt das Spiel und es macht riesigen Spaß, jeden Tag mit ihm zu arbeiten.“

Praktisch direkt vom Eis war der „Junior des Jahres“, Kevin Bicker von den Löwen Frankfurt, in den Kölner Wartesaal gekommen. Der 20-Jährige aus der Oberpfalz stand am Sonntag im ersten Playoff-Spiel gegen die Straubing Tigers (1:2) erstmals nach einer Verletzung wieder im Kader der Hessen, die schon am Dienstag in Spiel 2 erneut auf die Tigers treffen. Bicker, der in der Hauptrunde wegen seiner gesundheitlichen Probleme zwar nur 20 Partien absolvieren konnte, dabei aber auf fünf Vorlagen und mehr als zwölf Minuten Eiszeit pro Spiel kam, erhielt den Preis aus den Händen von Stefan Thelen, Verantwortlicher für Sport-Inhalte bei der Deutschen Telekom, die traditionell den besten Nachwuchsspieler der Altersklasse U20 kürt. „Ich hatte in diesem Jahr gleich mehrere Verletzungen, daher ist es natürlich umso schöner, pünktlich zu meiner ersten Playoff-Serie in der Liga wieder zurückzukommen“, sagte Bicker.

Der Auftakt der Award Show hatte ganz im Zeichen des Ehrenamtes gestanden. Helga Engl aus Straubing und Steffen Breiting aus Erfurt nahmen stellvertretend für alle Ehrenamtlichen im deutschen Eishockey den Preis für den „PENNY Unsung Hero“ entgegen. Übergeben wurde die Auszeichnung, die alljährlich an Menschen geht, die abseits des Rampenlichtes eine wichtige Rolle im schnellsten Mannschaftssport der Welt spielen, durch Dr. Stefan Görgens, den COO von PENNY Deutschland.

Die Preisträger der Award Show 2025

Torhüter des Jahres:

1. Kristers Gudlevskis (Fischtown Pinguins Bremerhaven)

2. Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins Bremerhaven)

3. Julius Hudacek (Kölner Haie)

Verteidiger des Jahres:

1. Alex Breton (ERC Ingolstadt)

2. Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

3. Maksim Matushkin (Löwen Frankfurt)

Stürmer des Jahres:

1. Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin)

2. Ty Ronning (Eisbären Berlin)

3. Evan Barratt (Nürnberg Ice Tigers)

Trainer des Jahres:

1. Mark French (ERC Ingolstadt)

2. Mitch O’Keefe (Nürnberg Ice Tigers)

3. Alexander Sulzer (Fischtown Pinguins Bremerhaven)

Spieler des Jahres:

Leonard Pföderl (Eisbären Berlin)

Junior des Jahres:

Kevin Bicker (Löwen Frankfurt)

PENNY Unsung Hero:

Alle Ehrenamtlichen in Eishockey-Deutschland

