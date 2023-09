Leonardo Genoni weitere drei Jahre beim EVZ

Artikel anhören Zug. (PM EVZ) Der 36-jährige Nationaltorhüter verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag beim EVZ vorzeitig bis 2027. Noch vor dem Saisonstart konnte...

Zug. (PM EVZ) Der 36-jährige Nationaltorhüter verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag beim EVZ vorzeitig bis 2027.

Noch vor dem Saisonstart konnte der EVZ bereits eine wichtige Personalie klären: Goalie Leonardo Genoni bleibt weitere drei Jahre in Zug. «Leo ist eine grosse Persönlichkeit, auf und neben dem Eis. Er gehört ganz klar zu den Leistungsträgern in unserem Team», zeigt sich General Manager Reto Kläy erfreut über die Verlängerung mit Genoni. «Ich bin mir sicher, dass er auch die nächsten drei Jahre auf höchstem Niveau performen wird.»

Auch der Torhüter selbst freut sich über seinen Verbleib in Zug: «Für mich stimmt das Gesamtpaket beim EVZ. Ich fühle mich hier wohl und spüre das Vertrauen der gesamten Organisation.» Leonardo Genoni ist im Sommer 2019 vom SC Bern zum EVZ gestossen und wurde zu einem wichtigen Puzzleteil bei den Meistertiteln 2021 und 2022 der Zuger. Es waren seine persönlichen Titel Nummer sechs und sieben – mit einem weiteren Schweizer Meistertitel wäre er alleiniger Rekordhalter.

Das Dress der Nationalmannschaft trug der 182cm grosse und 87kg schwere Torhüter in 121 Partien und holte 2018 an den Weltmeisterschaften in Dänemark mit den «Eisgenossen» die Silbermedaille.

