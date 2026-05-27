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Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Leonardo Felicetti wirbelt ein weiteres Jahr für die Rittner Buam SkyAlps

27. Mai 20261 Mins read55
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Leonardo Felicetti - © Vito de Romeo
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Klobenstein. (PM Buam) Die nächste Bestätigung für die Rittner Buam SkyAlps: Leonardo Felicetti wird auch die kommende Saison auf dem Ritten bestreiten.

Der 26-jährige Flügelspieler geht damit in sein zweites Jahr bei den Blau-Roten.

Der aus dem Fleimstal stammende Leonardo Felicetti hat in der vergangenen Saison 46 Spiele für die Rittner Buam SkyAlps bestritten. Mit 36 Scorerpunkten (14 Tore) zeigte er auch sein offensives Potential. Der 26-Jährige ist mit einem guten Riecher, einem starken Antritt und einer bemerkenswerten Lauffreudigkeit ausgestattet, was ihn in vielen Situationen zu einem sehr unangenehmen Gegenspieler macht.

In den Jahren vor seiner Ankunft auf dem Ritten spielte Felicetti u.a. bei den Fassa Falcons in der Alps Hockey League, beim HCB Südtirol Alperia in der ICE Hockey League und bei SG Cortina Hafro, wiederum in der Alps Hockey League. Die Liga kennt der Flügelflitzer also bestens, nun will er Ritten wieder in die Erfolgsspur zurückbringen. „Leo hat sich in der vergangenen Saison hervorragend entwickelt und gehörte zu den besten italienischen Torschützen. Wir freuen uns darauf, seinen Weg weiter zu begleiten und sehen großes Potenzial in ihm“, sagen die beiden Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath zu ihrer nächsten Bestätigung.

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