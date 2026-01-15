Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Herner EV Leon Tettenborn verlÃ¤sst die Miners
Herner EVTransfers

Leon Tettenborn verlÃ¤sst die Miners

15. Januar 2026
Leon Tettenborn - Â© Sascha Schardt
Herne. (PM HEV) Der 20-jÃ¤hrige Leon Tettenborn wechselte im Sommer von der EJ Kassel U20 aus der DNL2 an den Gysenberg und absolvierte seitdem 31 Oberligaspiele fÃ¼r die Miners.

Nun wird er den Verein wieder verlassen.

Tettenborn hat den Wunsch geÃ¤uÃŸert, seinen Vertrag vorzeitig aufzulÃ¶sen, um sich einem Club in der Regionalliga anzuschlieÃŸen und dadurch mehr Eiszeit zu erhalten. Der Verein ist diesem Wunsch nachgekommen.

Der Herner EV bedankt sich bei Leon Tettenborn fÃ¼r seinen Einsatz in GrÃ¼n-WeiÃŸ-Rot und wÃ¼nscht ihm sowohl sportlich als auch privat alles Gute und viel Erfolg.

Previous post VerrÃ¼ckter Sieg von Bozen in FehÃ©rvÃ¡r â€“ Der Doppelpack von Gersich beschert den Foxes drei Punkte

