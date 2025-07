Leon Tettenborn stürmt 2025/26 für den HEV

Herne. (PM HEV) Mit Leon Tettenborn kann der Herner EV einen weiteren jungen Stürmer verpflichten. Der 20-jährige Außenstürmer wird in Herne mit der Trikotnummer 21 auflaufen.

Der gebürtige Kasseler hat seine Eishockeyausbildung in Kassel und Augsburg absolviert und war die letzten drei Spielzeiten für die U20 der Kassel Huskies in der DNL2 aktiv. In 90 Spielen kommt der 185cm große Stürmer auf 92 Punkte und gehörte in den letzten zwei Jahren zu den Topscorern seines Teams.

Leon Tettenborn wurde im März zum Try-out des HEV eingeladen und hat dort eine Woche mit den Profis mittrainiert. „Leon hat uns im Try-out, mit dem, was er kann, überzeugt. Er bringt eine gewisse Größe mit und ist ein schneller Spieler. Auch charakterlich passt es sehr gut“, sagt Dirk Schmitz über den jungen Stürmer.

Tettenborn konnte 2023/24 in Lauterbauch bereits Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln und spielte dort drei Spiele in der Regionalliga. In der vergangenen Saison spielte der Linksschütze zwei Spiele für die Eightyniners in der Hessenliga und konnte dort zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchen. Trotzdem ist der Übergang von der DNL2 in die Oberliga kein leichter. „Der Schritt von der DNL2 in die Oberliga ist ein großer. Diesen Schritt wollen wir mit Leon aber behutsam angehen und ihn an die Oberliga heranführen“, so der HEV-Coach abschließend.

