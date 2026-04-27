Leon Schulz erhält Tryout-Vertrag in Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können die nächsten Kadernews für die Saison 2026/27 vermelden: Mit Verteidiger Leon Schulz stößt ein neuer Spieler zum Team von Cheftrainer Jussi Tuores hinzu.

Der 22-jährige Abwehrmann, Sohn von ETC-Kultspieler Karsten Schulz, erhält bei den Westsachsen einen befristeten Tryout-Vertrag bis zum 31. Oktober 2026.

Schulz, der am 10. März 2004 in Werdau zur Welt kam, wechselt von den Hammer Eisbären aus der Oberliga nach Crimmitschau. Der Verteidiger stammt aus dem Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings und schaffte 2024 den Sprung aus der DNL in den Seniorenbereich zu den Bietigheim Steelers. Mit den Steelers gelang ihm am Saisonende der Aufstieg in die DEL2. In insgesamt 58 Pflichtspielen verbuchte der Defensivspieler zwei Tore und fünf Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit lief der 22-Jährige für die Hammer Eisbären auf und absolvierte dort 31 Partien inklusive Playoffs, in denen ihm ein Treffer sowie fünf Assists gelangen.

„Wir trauen Leon den nächsten Step in seiner noch jungen Karriere zu und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ihm die Möglichkeit eines Tryouts zu ermöglichen“, meint Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

„Ich habe mich bewusst für die Eispiraten entschieden und bin überzeugt, dass es eine gute Möglichkeit für mich ist. Meine Ziele sind es, mit dem Team den größtmöglichen Erfolg zu erzielen sowie mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. Natürlich hat auch die Vergangenheit meines Vaters eine Rolle gespielt. Er und meine Familie haben sich in Crimmitschau immer wohlgefühlt und es macht mich persönlich stolz, ebenfalls im Trikot der Eispiraten auflaufen zu dürfen, da dieser Standort ein besonderer Teil der Karriere meines Vaters war“, erklärt Leon Schulz.

Eishockey liegt bei ihm tatsächlich in der Familie: Sein Vater Karsten Schulz prägte als Stürmer zwischen 1998 und 2004 eine erfolgreiche Ära beim ETC Crimmitschau. In 324 Spielen erzielte er 165 Scorerpunkte und gewann mit dem Club unter anderem die Oberliga-Süd-Meisterschaft sowie den Hauer- und Sachsenpokal im Jahr 2000. Nur ein Jahr später folgte der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich, Pascal Seidel

Abwehr: Mirko Sacher, Adam McCormick (AL), Ole Olleff, Felix Thomas, Leon Schulz (TO)

Angriff: Collin Adams (AL), Dominic Walsh, Dylan Wruck, Louis Brune, Sebastian Streu, Tim Lutz, Leon Neiger