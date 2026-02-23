Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Oberliga Süd SC Riessersee
SC RiesserseeTransfer-News

Leon Neiger verlässt den SC Riessersee mit sofortiger Wirkung

23. Februar 20261 Mins read68
Leon Neiger - © Sportfoto-Sale (MK)
Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Leon Neiger verlässt den SC Riessersee mit sofortiger Wirkung, um sich in der DEL2 zu beweisen.

Der 21-jährige Stürmer war erst vor dieser Saison zu den Weiß-Blauen gewechselt und trat nun mit dem Wunsch an die sportlichen Verantwortlichen heran, die Möglichkeit zu nutzen, eine Liga höher zu spielen.

Der SCR hat diesem Wunsch entsprochen und möchte dem deutsch-schweizerischen Angreifer keine Steine in den Weg legen. Neiger hat beim DEL2-Club bereits einen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet.

In bislang 49 Pflichtspielen im Trikot des SC Riessersee erzielte Leon Neiger 14 Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor.

Der SC Riessersee bedankt sich bei Leon Neiger für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine persönliche wie sportliche Zukunft alles erdenklich Gute.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

