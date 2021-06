Leon KÃ¶hler bleibt ein Roter Teufel

Das ist eine gute Nachricht: Leon Köhler hat seinen Vertrag beim EC Bad Nauheim verlängert. „Leon kommt aus unserem Nachwuchs, und wir begleiten und...

Das ist eine gute Nachricht: Leon Köhler hat seinen Vertrag beim EC Bad Nauheim verlängert.

„Leon kommt aus unserem Nachwuchs, und wir begleiten und beobachten ihn schon seit Jahren. Er hat sich stetig weiterentwickelt und die Chance verdient, sich in unsere Mannschaft reinzuspielen. Diese Türe machen wir ihm gerne auf, durchgehen muss er selbst“, sagt Chef-Trainer Harry Lange.

Der Stürmer freut sich: „Bad Nauheim ist mein Heimatverein, hier sehe ich auch die besten Möglichkeiten, mich stetig weiterzuentwickeln. Ich fühle mich in diesem Umfeld sehr wohl und freue mich bereits jetzt auf die kommende Saison.“

Leon Köhler brachte es in der Spielzeit 2020/21 auf 32 Einsätze für die Roten Teufel, erzielte dabei auch seinen ersten Profi-Treffer in der Partie gegen Dresden und lieferte vier Vorlagen. Parallel war er als Förderlizenzspieler für die EG Diez-Limburg 13 mal im Einsatz. Für den Oberligisten markierte er drei Treffer und war Wegbereiter zu sieben Treffern. Auch in der kommenden Saison hat Leon Köhler den Status des Förderlizenzspielers, er kann also auch weiterhin für den Kooperationspartner auflaufen.