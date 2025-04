Leon KÃ¶hler bleibt bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Leon Köhler die nächste Kadernews für die kommende Saison.

Der 24jährige Stürmer verlängerte seinen Vertrag und wird auch in der Spielzeit 2025/26 das Trikot der Ice Dragons tragen.

Leon Köhler kam vergangenen Sommer aus Halle nach Ostwestfalen und fand sich schnell und gut in seinem neuen Umfeld zurecht. Mit insgesamt 37 Scorerpunkten bei 9 Treffern in 45 Spielen belegte er in der internen Scorerwertung Platz 4 und war somit einer der Erfolgsgaranten der Ice Dragons.

„Leon hat sich über die gesamte Spielzeit sehr positiv in Herford entwickelt. Er ist auf und neben dem Eis gereift, hat viel Verantwortung übernommen und ist in eine Führungsrolle hineingewachsen. Wir dürfen nun gespannt sein, wie er bei uns seinen Weg weitergeht“, äußert sich Chefcoach Henry Thom über Herfords Nummer 14.

Leon Köhler freut sich bereits auf die kommende Spielzeit und hat das Training bereits wieder aufgenommen: „Aktuell mache ich viel Krafttraining, wobei ich aber auch den Sommer nutzen möchte, um das eine oder andere zu unternehmen, wozu man während der Eishockeysaison einfach nicht kommt. Mit meiner ersten Saison in Herford bin ich sehr zufrieden. Ich habe meine Art Eishockey zu spielen wiedergefunden und bin in meine Rolle, die mir Chefcoach Henry Thom zugedacht hatte, immer mehr hineingewachsen. Wir wollen an die gute Spielzeit 2024/25 anknüpfen und werden alles dafür tun, die Erfolgsgeschichte fortzuführen. Ich bin mir sicher, dass wir wieder um jeden Zentimeter Eis kämpfen werden.“

Der Herforder Eishockey Verein und mit Sicherheit auch die ostwestfälischen Eishockeyfans freuen sich, dass Leon Köhler auch in der Spielzeit 2025/26 ein Ice Dragon bleibt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV