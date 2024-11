Leon Jessler bis Saisonende bei den Lausitzer FÃ¼chsen â€“ Vertrag verlÃ¤ngert

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben den Vertrag mit Leon Jessler bis zum Ende der laufenden Saison verlängert. Der 21-jährige Spieler absolvierte in...

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben den Vertrag mit Leon Jessler bis zum Ende der laufenden Saison verlängert.

Der 21-jährige Spieler absolvierte in den vergangenen Wochen ein erfolgreiches Tryout, das bis zur Länderspielpause andauerte, und konnte dabei sein Potenzial unter Beweis stellen.

Mit der Verlängerung des Vertrages setzt der DEL2-Klub auf eine nachhaltige und langfristige Förderung junger Talente. „Leon hat in den letzten Monaten gezeigt, dass er mit einer klaren Zielstrebigkeit an seiner Entwicklung arbeitet und sich kontinuierlich steigert. Wir sind davon überzeugt, dass er in den kommenden Monaten weiter dazulernt, und werden ihn als Club dabei unterstützen.“ erklärt der sportliche Leiter, Jens Baxmann.

Die Lausitzer Füchse haben es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Spielern die nötige Plattform zu bieten, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Leon Jessler wird in der restlichen Saison die Möglichkeit bekommen, sein Können unter Beweis zu stellen und wertvolle Erfahrungen auf professionellem Niveau zu sammeln. Die Entscheidung, den Vertrag zu verlängern, spiegelt das Vertrauen des Vereins in die nachhaltige Arbeit mit Nachwuchsspielern wider.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Füchse und bin motiviert, meine Entwicklung weiter voranzutreiben. Es ist eine großartige Chance, in dieser Organisation zu wachsen und mich als Spieler weiterzuentwickeln“, so Leon Jessler.

