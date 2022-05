Leon Gawanke und Lukas Reichel verstärken die Nationalmannschaft

Helsinki. (PM DEB) Verteidiger Leon Gawanke (22, Manitoba Moose) und Stürmer Lukas Reichel (20, Rockford IceHogs) werden das deutsche Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in...

Helsinki. (PM DEB) Verteidiger Leon Gawanke (22, Manitoba Moose) und Stürmer Lukas Reichel (20, Rockford IceHogs) werden das deutsche Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Finnland kurzfristig verstärken.

Sie schieden mit ihren Teams am Sonntag aus den Playoffs der American Hockey League (AHL) aus. Beide Spieler werden am Donnerstag in Helsinki erwartet und könnten bereits im Spiel gegen Dänemark zum Einsatz kommen.

Bundestrainer Toni Söderholm: “Leon kann uns auf jeden Fall im Aufbauspiel noch besser machen, das hat er bei der WM im vergangenen Jahr bewiesen. Er bringt auch eine körperliche Komponente ein und kann im Powerplay führen. Lukas ist ein Spieler, der bei der WM 2021 bereits seine Reife auf internationalem Level unter Beweis gestellt hat. Seine Kreativität ist definitiv ein Trumpf für uns.”

DEB-Sportdirektor Christian Künast: “Mario Zimmermann und Taro Jentzsch werden morgen die Heimreise antreten. Wir bedanken uns bei beiden für ihren Einsatz in der Vorbereitung und hier in Helsinki.”