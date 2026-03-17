Leon Draisaitl verpasst restliche Regular Season

Edmonton, AB. (PM Oilers) Der Stürmer der Edmonton Oilers, Leon Draisaitl, wird voraussichtlich den Rest der regulären Saison verpassen, nachdem er sich am 15. März im ersten Drittel des Spiels gegen Nashville eine Unterkörperverletzung zugezogen hat.

Draisaitl hat in dieser Saison in 65 Spielen 35 Tore und 62 Assists erzielt und damit 97 Punkte im Team der Oilers erreicht.

Predators-Angreifer Ozzy Wiesblatt hat den deutschen Angreifer mit einem harten Hit erst einmal aus der Saison genommen.

Kur nach der Partie hatte Headcoach Kris Knoblauch noch gehofft, dass es sich um keine langwierige Verletzung handelt.

Nun gilt der volle Fokus auf die Geseung mit der Hoffnung auf einen auskurierten Leon Draisaitl in den Playoffs.