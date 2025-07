Leon Draisaitl und NHLPA Goals & Dreams spenden 29 Sätze Eishockeyausrüstung an die Junghaie für die Saison 2025/2026 sowie 2026/2027

Köln. (PM Haie) Die National Hockey League Players‘ Association (NHLPA) gab am Dienstag bekannt, dass Leon Draisaitl und die NHLPA Goals & Dreams der Nachwuchsabteilung der Kölner Haie – den Junghaien – für die Spielzeiten 2025/2026 und 2026/2027 jeweils 29 komplette Sätze neuer Eishockey-Ausrüstung über das Wohltätigkeitsprogramm der Spieler (NHLPA “Goals and Dreams”) gespendet haben.

„Es ist ein tolles Gefühl, dorthin zurückzukehren, wo alles angefangen hat. Ohne die Unterstützung, die ich als junger Spieler in Köln erhalten habe, wäre ich heute nicht da, wo ich bin“, sagte Leon Draisaitl, NHLPA-Mitglied und Angreifer der Edmonton Oilers. „Ich hoffe, dass diese Ausrüstungsspende mit NHLPA Goals & Dreams an die Junghaie dazu beiträgt, die nächste Generation für das Spiel zu begeistern und eine starke Zukunft für unseren Sport aufzubauen.“

Draisaitl kehrte für die Spende in seine Heimatstadt Köln zurück, wo er mehr als sechs Jahre lang Eishockey für die Junghaie spielte, darunter auch in der U16-Mannschaft. Im Trainingszentrum der Kölner Haie verbrachte er mit insgesamt 29 Nachwuchsspielern der Junghaie einen abwechslungsreichen Nachmittag und begeisterte diese mit der großzügigen Spende.

„Leon ist ein Kölner Junge. Wir haben seine tolle Entwicklung natürlich über die Jahre intensiv verfolgt und sind ihm sowie der NHLPA für diese großzügige Spende an unsere Nachwuchsabteilung sehr dankbar. Die Kinder hatten einen wunderbaren Tag, den sie sicher nicht so schnell vergessen werden“, sagt der Geschäftsführer Sport der Junghaie, Rodion Pauels.

Der Starspieler der Edmonton Oilers spielte zu Beginn seiner Karriere für die Junghaie, bevor er einen erfolgreichen Weg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL und auf internationaler Ebene einschlug.

Er wurde unter anderem Torschützenkönig der NHL der Saison 2024/2025 (Maurice „Rocket“ Richard Trophy), wertvollster Spieler der Saison 2019/2020 (Hart Trophy), punktbester Spieler der Saison 2019/2020 (Art Ross Trophy) sowie herausragender Spieler in der Saison 2019/2020 (Ted Lindsay Award) und gewann mit dem Team Europa die Silbermedaille beim World Cup of Hockey 2016. Draisaitl wurde außerdem zu Deutschlands Sportler des Jahres 2020 gewählt und ist damit der erste Eishockeyspieler, der diese Auszeichnung erhält.

„Die Zusammenarbeit von Leon Draisaitl mit NHLPA Goals & Dreams, um in dieser und der kommenden Saison 29 junge Eishockeyspieler in seinem Heimatverein Köln mit Ausrüstung auszustatten, wird dazu beitragen, mehr deutsche Kinder und Jugendliche an die großartigen Aspekte des Eishockeys heranzuführen, einschließlich des Aufbaus von Gemeinschaft, Fähigkeiten und Vertrauen“, sagte Marty Walsh, NHLPA Executive Director.

„Das NHLPA Goals & Dreams-Programm ermöglicht Kindern weiterhin die volle Teilnahme am Eishockeysport, indem es den Zugang zu Ausrüstung auf der ganzen Welt verbessert.“Die Nachwuchsabteilung der Kölner Haie, die Junghaie, hat circa 300 Mitglieder und Spieler im Alter von vier bis 20 Jahren. Die großzügige Spende von Draisaitl und NHLPA Goals & Dreams in Höhe von 58 kompletten Sets für zwei Saisons wird jedes Jahr von neuen Spielern genutzt werden, um den Kindern die Sportart Eishockey noch zugänglicher machen zu können.

Die wichtigsten Fakten

• Als Zeichen der langjährigen Verbindung zwischen Draisaitl und den Kölner Haie werden in den Spielzeiten 2025/2026 und 2026/2027 jeweils 29 Trikotsätze gespendet – die Anzahl der gespendeten Trikotsätze entspricht seiner Trikotnummer 29, die er bei den Edmonton Oilers in der NHL trägt

• Die Kinder, die während der Spende Zeit mit Leon Draisaitl verbrachten, trugen NHLPA-Trikots mit der Nummer 25 auf dem Rücken, um das 25-jährige Bestehen des NHLPA Goals & Dreams-Programms zu feiern

• NHLPA Goals & Dreams hat bereits insgesamt über 26 Millionen Dollar für Eishockey-Basisprogramme in 44 Ländern weltweit gespendet

• In den vergangenen drei Spielzeiten hat NHLPA Goals & Dreams in Deutschland fast 50 Ausrüstungssätze an Hockey is Diversity e.V. gespendet, ein gemeinnütziges internationales Netzwerk von Eishockeyspielern in Berlin, welches sich für Vielfalt als Grundlage für einen respektvollen Umgang miteinander einsetzt

Über das NHLPA Goals & Dreams Programm

Vor über 25 Jahren, 1999, rief die National Hockey League Players‘ Association (NHLPA) “NHLPA Goals & Dreams” ins Leben, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, dem Spiel, welches sie lieben, etwas zurückzugeben.

Das Wohltätigkeitsprogramm der Spieler konzentriert sich primär auf die Unterstützung von Eishockey-Basisprogrammen, indem es Kindern und Jugendlichen komplette Sätze neuer Ausrüstung zur Verfügung stellt. In den vergangenen 25 Jahren haben die NHLPA-Mitglieder mehr als 26 Millionen Dollar für Eishockey-Basisprogramme in 44 Ländern auf der ganzen Welt gespendet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nhlpagoalsanddreams.com.

Über die Kölner Haie und Junghaie

Die Kölner Haie wurden 1972 gegründet und sind mit acht deutschen Meistertiteln einer der erfolgreichsten Eishockeyvereine des Landes. Der Traditionsverein aus der Domstadt steht für leidenschaftlichen Sport, eine große Fangemeinde und einen Europarekord: In der vergangenen Saison besuchten durchschnittlich 17.942 Zuschauer die 34 Heimspiele der Kölner Haie, die die Saison auf Platz zwei beendeten.

Besonders stolz sind die Haie auch auf ihr Jugendprogramm, die Junghaie, die immer wieder Talente für die DEL und die deutsche Nationalmannschaft hervorbringen. Die Junghaie sind das Jugendprogramm der Kölner Haie und seit Jahren eine der besten Talentschmieden im deutschen Eishockey. Mit professionellen Strukturen, bestens ausgebildeten Trainern und einem klaren Ausbildungskonzept unterstützen die Junghaie junge Spieler auf ihrem Weg in den Profibereich.

Zahlreiche ehemalige Talente haben den Sprung in die DEL oder sogar in die NHL geschafft – ein Beweis für die hervorragende Nachwuchsarbeit in Köln. Das Ziel der Junghaie ist es, Leistung und Persönlichkeit gleichermaßen zu fördern und Eishockey mit Herz und Leidenschaft zu vermitteln.

