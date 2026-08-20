Leon Draisaitl und JJ Peterka kommen im Rahmen der NHL Global Series 2027 nach Deutschland

New York / Toronto (NHL Media) Die National Hockey League Players’ Association (NHLPA) und die National Hockey League (NHL) gaben heute bekannt, dass München und Köln in der NHL-Saison 2027/28 erstmals Austragungsorte für Spiele der regulären Saison sein werden.

Im Rahmen der NHL Global Series Germany 2027 werden die Boston Bruins zwei Spiele in JJ Peterkas Heimatstadt München im SAP Garden bestreiten. Ebenfalls im Rahmen der NHL Global Series Germany 2027 werden die Edmonton Oilers zwei Partien in Leon Draisaitls Heimatstadt Köln in der Lanxess Arena absolvieren.

Die heutige Ankündigung treibt die langfristige internationale Wachstumsstrategie der NHL und der NHLPA in Deutschland voran, die strategische Investitionen in die Förderung des Eishockeysports durch Basisaktivitäten, Inhalte und andere Initiativen zur Fanbindung sowie den Aufbau neuer, langfristiger Geschäftspartnerschaften umfasst. Die heute vorgestellten Pläne der NHL und der NHLPA sehen vor, weitere Live-Spiele der regulären Saison nach Deutschland zu bringen. Weitere Details, darunter Informationen zum Ticketverkauf und zu den Gegnern, werden im Laufe der regulären Saison 2026/27 bekannt gegeben.

„Es gibt keine bessere Möglichkeit, die Geschwindigkeit, das Können und die Spannung des NHL-Eishockeys zu erleben, als live vor Ort. Die National Hockey League freut sich sehr, den leidenschaftlichen Fans in München und Köln unsere allerersten Spiele der regulären Saison präsentieren zu können“, sagte Bill Daly, stellvertretender Commissioner der NHL.

„Diese Veranstaltungen stellen einen wichtigen Schritt in unserem Engagement dar, den Eishockeysport in Deutschland weiterzuentwickeln. Indem wir mehr NHL-Spiele in einen der dynamischsten Eishockeymärkte Europas bringen, hoffen wir, das Engagement unserer Fans, Partner und lokalen Gemeinschaften weiter zu vertiefen und gleichzeitig eine bedeutende Chance zu schaffen, den Eishockeysport im ganzen Land weiterzuentwickeln.“

„Die Spiele der NHL Global Series im Jahr 2027 bringen mit Leon Draisaitl und JJ Peterka zwei der besten Spieler der NHL zurück, um vor ihren heimischen Fans zu spielen“, sagte Marty Walsh, Executive Director der NHLPA. „Deutschland blickt auf eine stolze Eishockey-Tradition zurück. Diese Spiele der NHL Global Series sind Teil des anhaltenden Engagements der Liga und der NHLPA, sinnvolle Verbindungen zwischen NHL-Spielern und dem deutschen Markt aufzubauen.“

Oliver Wesp, Geschäftsführer Red Bull Stadion München GmbH: „Für solche Highlights haben wir die modernste Sportarena Europas erdacht und gebaut. Wir sind stolz darauf, München im kommenden Jahr offizielle Spiele der besten Eishockeyliga der Welt in unserem Haus präsentieren zu dürfen. Nachdem wir vor zwei Jahren bereits bewiesen haben, dass wir einen würdigen Rahmen für diese außergewöhnlichen Eishockey-Erlebnisse schaffen können, freuen wir uns wieder einmal Fans aus ganz Europa bei uns im SAP Garden begrüßen zu dürfen.“

Die bevorstehenden Spiele der NHL Global Series Germany 2027 in München und Köln stellen einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Ausweitung der globalen Präsenz der Liga dar. Es handelt sich dabei um das vierte, fünfte, sechste und siebte reguläre Saisonspiel, das in Deutschland ausgetragen wird. Das erste fand am 8. Oktober 2011 statt, als die Buffalo Sabres in der O2 World in Berlin gegen die Los Angeles Kings antraten. Die NHL und die NHLPA werden in den nächsten mindestens drei Spielzeiten NHL-Spiele in der regulären Saison nach Deutschland bringen, beginnend mit der diesjährigen NHL Global Series Germany 2026 am 18. und 20. Dezember 2026 im PSD Bank Dome, bei der die Ottawa Senators und die Chicago Blackhawks aufeinandertreffen. Eine vollständige Übersicht über die außerhalb Nordamerikas ausgetragenen NHL-Spiele der regulären Saison finden Sie hier.

Die Spiele der NHL Global Series Germany 2027 werden zudem die Stärke der in Deutschland ausgebildeten NHL-Talente unter Beweis stellen, angeführt von einheimischen Stars, die die Präsenz des deutschen Eishockeys auf der internationalen Bühne kontinuierlich stärken. Der aus Köln stammende Stürmer der Edmonton Oilers, Leon Draisaitl, ist der punktbeste deutsche Spieler in der NHL-Geschichte – mit mehr als doppelt so vielen Punkten wie der nächstplatzierte – und hat seit seiner Wahl als Nummer drei im NHL Draft 2014 zahlreiche Liga-Auszeichnungen erhalten. In der Saison 2025/26 war Draisaitl der erste deutsche Spieler, der 1000 NHL-Punkte in seiner Karriere erzielte, und er führte die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän zu ihrem besten Ergebnis bei einem Olympischen Turnier mit NHL-Beteiligung (6. Platz) – dabei war er mit sieben Punkten in fünf Spielen der beste Spieler der deutschen Mannschaft. Draisaitl und NHLPA Goals & Dreams haben sich zusammengetan, um 58 komplette Eishockey-Ausrüstungssätze an die Jugendmannschaften der Kölner Haie zu spenden.

Der aus München stammende Stürmer der Boston Bruins, JJ Peterka, hat in drei seiner vier vollständigen NHL-Spielzeiten die 20-Tore-Marke überschritten, darunter eine Saison mit 25 Toren für den Utah Mammoth in der Saison 2025/26 (25-22-47 in 82 Spielen). Peterka, der im Draft 2020 in der 2. Runde (insgesamt 34. Stelle) von den Buffalo Sabres ausgewählt wurde, hat im Alter von 24 Jahren bereits 320 NHL-Spiele für die Sabres und den Mammoth bestritten und dabei 92 Tore sowie 105 Vorlagen für insgesamt 197 Punkte erzielt – womit er bereits jetzt zu den Top 10 der deutschen Scorer in der NHL-Geschichte zählt. Er spielte gemeinsam mit Draisaitl in der deutschen Olympia-Mannschaft 2026 in Milano/Cortina und steuerte in fünf Spielen ein Tor und drei Vorlagen bei.

Die NHL bekräftigt weiterhin ihr Engagement für das langfristige Wachstum des Eishockeys in Deutschland durch Breitensportprogramme und Initiativen zur Einbindung der Gemeinden. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht der Ausbau von NHL Street Hockey in Regionen wie Nordrhein-Westfalen, was dazu beiträgt, ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen und den Zugang zum Sport in Gemeinden, in denen NHL-Spiele stattfinden, zu erweitern – neben Initiativen wie dem Hockey Day in Germany und der NHL Global Fan Tour. Mit Blick auf die Zukunft wird die Liga ihre schulbasierten Initiativen, Nachwuchsförderprogramme und Aktivitäten zur Fanbindung ausbauen, um die Beteiligung zu stärken und eine neue Generation von Spielern, Familien und Fans im ganzen Land zu fördern.

372 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht