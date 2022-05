Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers gegen Nico Sturm und die Colorado Avalanche: Die NHL Conference Finals live auf Sky!

Unterföhring. (PM Sky) Die Halbfinal-Matches der NHL Playoffs stehen fest. Den New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche und Edmonton Oilers ist der...

Unterföhring. (PM Sky) Die Halbfinal-Matches der NHL Playoffs stehen fest.

Den New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche und Edmonton Oilers ist der Einzug in die Conference Finals gelungen.

Die beiden letztgenannten Teams bestreiten das Finale der Western Conference, zugleich ist es das Duell zwischen den Deutschen Nico Sturm und Leon Draisaitl, der in der vergangenen Playoff-Runde gegen Edmontons Erzrivale Calgary Flames zu absoluter Höchstform auflief. Im sogenannten „Battle of Alberta“ zeigte Draisaitl einmal mehr seine Weltklasse, sammelte in nur fünf Spielen 17 Scorerpunkte, was keinem NHL-Spieler zuvor jemals gelang. Darüber hinaus lieferte er in einem einzigen Drittel vier Vorlagen – ein weiterer Rekord. Selbst die anhaltende Knöchelverletzung hielt ihn nicht davon ab, die Oilers gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Connor McDavid ins Finale der Western Conference zu führen.

Doch trotz dieser Alleinstellungsmerkmale und Auszeichnungen als MVP oder Topscorer blieb ihm eines in seiner Karriere bisher verwehrt: Der Sieg des Stanley Cups.

Mit den favorisierten Colorado Avalanche und Stürmer Nico Sturm, die in der regulären Saison das beste Team im Westen stellten, wartet nun allerdings eine weitere große Hürde auf den 26-Jährigen und Edmonton.

Sky überträgt sämtliche Matches der NHL Conference Finals live, den Großteil davon exklusiv. Los geht’s heute Nacht um 2.00 Uhr auf Sky Sport 1 mit dem ersten Spiel zwischen den Colorado Avalanche und den Edmonton Oilers. Sämtliche Spiele des Western Conference Finals bietet Sky zusätzlich mit deutschem Kommentar.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag folgt dann Spiel eins des Eastern Conference Finals zwischen den New York Rangers und Tampa Bay Lightning, ebenfalls ab 2.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 1.

Sky überträgt in den nächsten acht Tagen acht Matches der NHL Conference Finals live, sieben davon exklusiv.

Alles Wichtige zu den Conference Finals wird dann auch am Samstagabend in „Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin“ ab 19.30 Uhr auf Sky Sport News besprochen.

Sky ist die Heimat der NHL im deutschen Fernsehen

Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kunden mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden.

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7.00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Eishockeyfans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket ( skyticket.de) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Die NHL Conference Finals live auf Sky Sport

Dienstag, 31.05.:

22.00 Uhr: „Quest For The Stanley Cup“ – Preview

22.30 Uhr: „Quest For The Stanley Cup“ – Episode 1

In der Nacht auf Mittwoch, 01.06.:

02.00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 1 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Donnerstag, 02.06.:

02.00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 1 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Freitag, 03.06.:

02.00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 2 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Samstag, 04.06.:

02.00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 2 live auf Sky Sport 1

Samstag, 04.06.:

19.30 Uhr: Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin auf Sky Sport News

In der Nacht auf Sonntag, 05.06.:

02.00 Uhr: Edmonton Oilers – Colorado Avalanche, Conference Final, Spiel 3 live auf Sky Sport 1

Sonntag, 05.06.:

21.00 Uhr: Tampa Bay Lightning – New York Rangers, Conference Final, Spiel 3 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Dienstag, 07.06.:

02.00 Uhr: Edmonton Oilers – Colorado Avalanche, Conference Final, Spiel 4 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Mittwoch, 08.06.:

02.00 Uhr: Tampa Bay Lightning – New York Rangers, Conference Final, Spiel 4 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Donnerstag, 09.06.:

02.00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 5* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

In der Nacht auf Freitag, 10.06.:

02.00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 5* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

In der Nacht auf Samstag, 11.06.:

02.00 Uhr: Edmonton Oilers – Colorado Avalanche, Conference Final, Spiel 6* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

Samstag, 11.06.:

19.30 Uhr: Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin auf Sky Sport News

In der Nacht auf Sonntag, 12.06.:

02.00 Uhr: Tampa Bay Lightning – New York Rangers, Conference Final, Spiel 6* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

In der Nacht auf Montag, 13.06.:

02.00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 7* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

In der Nacht auf Mittwoch, 15.06.:

02.00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 7* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)