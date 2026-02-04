Leon Draisaitl ist gemeinsam mit Skispringerin Katharina Schmid FahnentrÃ¤ger

MÃ¼nchen. (PM DOSB / PM DEB) Katharina Schmid (29/SC Oberstdorf) und Leon Draisaitl (30/Edmonton Oilers) tragen damit am Freitag, 6. Februar, bei der ErÃ¶ffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 die deutsche Fahne.

Das haben die Ã–ffentlichkeit und das Team D in einer gemeinsamen Wahl entschieden, die vom 26. Januar bis einschlieÃŸlich 3. Februar lief. An der Wahl beteiligten sich mehr als 135.000 deutsche Fans sowie in einer internen Wahl die Athlet*innen aus dem Team D. Zu den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 wurden 120.000 Stimmen aus der Ã–ffentlichkeit abgegeben. Die Stimmen aus beiden Gruppen wurden zu je 50 % gewichtet fÃ¼r das Gesamtergebnis gezÃ¤hlt.

Schmid und Draisaitl gewannen beide sowohl die Ã¶ffentliche Wahl als auch das interne Team D Voting. Schmid, die als erste Skispringerin die deutsche Fahne tragen wird, holte sich bei den Frauen knapp 50 % der Stimmen aus der Ã–ffentlichkeit und 37 % der Stimmen aus dem Team D. Auf Draisaitl vereinten sich bei den mÃ¤nnlichen Kandidaten etwas mehr als 51 % der Stimmen aus der Ã–ffentlichkeit und knapp 41 % der Stimmen aus dem Team D. Er ist ebenfalls der erste Eishockeyspieler, der bei einer ErÃ¶ffnungsfeier die deutsche Fahne trÃ¤gt. 2018 war Christian Ehrhoff diese Ehre bei der Schlussfeier zuteil geworden. 2022, als in Peking erstmals ein Duo bei Winterspielen die Fahne trug, waren EisschnelllÃ¤uferin Claudia Pechstein und Bobpilot Francesco Friedrich ausgewÃ¤hlt worden.

Draisaitl wird das Team Deutschland bei der ErÃ¶ffnungsfeier in Mailand ins San Siro Stadion fÃ¼hren, Katharina Schmid wird bei der ErÃ¶ffnungsfeier am Standort Predazzo die FÃ¼hrung Ã¼bernehmen. Die ErÃ¶ffnungsfeiern an den Standorten Mailand, Predazzo, Cortina und Livigno sollen zeitgleich stattfinden, inklusive Einlauf der Nationen, um ein einheitliches GefÃ¼hl trotz groÃŸer Entfernungen herzustellen.

Draisaitl wird am Freitag mit einem frÃ¼heren Flug aus Kanada in Mailand erwartet, um rechtzeitig fÃ¼r seine Rolle als FahnentrÃ¤ger vor Ort zu sein. Die restlichen NHL-Spieler werden erst am Samstag, 7. Februar, in Mailand landen. Die erste Partie der deutschen Eishockey-MÃ¤nner steht am Donnerstag, 12. Februar, um 21.10 Uhr gegen DÃ¤nemark an. Katharina Schmid ist erstmals bereits am Samstag, 7. Februar, um 18.45 Uhr im Wettbewerb von der Normalschanze gefordert.

Die weiteren Kandidat*innen, die zur Abstimmung standen, sind: Ramona Hofmeister (29/Snowboard), Laura Nolte (27/Bob), Johannes Rydzek (34/Nordische Kombination) und Tobias Wendl (38/Rennrodeln).

Leon DraisaitlÂ ist der zweite deutsche Eishockeyspieler, der die deutsche Fahne bei einer offiziellen olympischen Zeremonie tragen darf. Im Jahr 2018 fÃ¼hrte Christian Ehrhoff die deutsche Delegation bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang an, nachdem die Eishockeymannschaft die Silbermedaille gewonnen hatte.

Christian KÃ¼nast, Vorstand Sport des DEB: â€žWir freuen uns riesig fÃ¼r Leon. Die Wahl ist eine groÃŸartige BestÃ¤tigung der bisherigen Leistungen und Meilensteine seiner erfolgreichen Profikarriere. Es ist eine auÃŸergewÃ¶hnliche Ehre fÃ¼r jeden Athleten, das deutsche Team als FahnentrÃ¤ger bei der ErÃ¶ffnungsfeier anzufÃ¼hren. NatÃ¼rlich ist diese Wahl auch eine groÃŸe BÃ¼hne fÃ¼r unseren Eishockeysport und steigert die Vorfreude bei unserem gesamten Team in Mailand auf den Start der Olympischen Winterspiele.â€œ





Ãœber Leon Draisaitl

Leon Draisaitl hat in seiner bisherigen Karriere bereits die Auszeichnung fÃ¼r den wertvollsten (MVP, Hart Memorial Trophy) und den besten Spieler (Ted Lindsay Award) der NHL erhalten sowie die TrophÃ¤en fÃ¼r den besten Scorer (Art Ross Trophy) und den besten TorschÃ¼tzen (Maurice â€žRocketâ€œ Richard Trophy) der Liga. Ferner wurde er im Jahr 2020 zum Sportler des Jahres in Deutschland gewÃ¤hlt. Im vergangenen Dezember hat er als erster Deutscher die 1.000-Punkte-Marke in der NHL erreicht.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!