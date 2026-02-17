Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Leon Draisaitl: „Das Turnier wird jetzt immer kleiner und härter“ – Die Stimmen zum Viertelfinaleinzug des DEB-Teams

17. Februar 20261 Mins read98
Leon Draisaitl von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
Mailand. (PM DEB) Die Männer-Eishockeymannschaft hat das Viertelfinale bei den Olympischen Winterspielen 2026 erreicht.

Am heutigen Dienstagmittag war das Team von Bundestrainer Harold Kreis mit 5:1 (3:0; 0:1, 2:0) gegen Frankreich erfolgreich und sicherte sich vor 9.788 Zuschauern die Teilnahme in der Runde der besten acht Teams.

Stimmen #GERFRA

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Franzosen haben viel Erfahrung und große, robuste Spieler. Wir sind davon ausgegangen, dass wir sie unter Druck setzen können, wenn wir die Scheibe tief spielen und sie zwingen, defensiv zu agieren. Das haben wir im ersten Drittel gut gemacht. Durch schnelle Bewegungen haben wir uns außerdem zwei Strafzeiten erarbeitet. Insgesamt hat die Mannschaft das sehr gut umgesetzt und viel Druck zum Tor gemacht. Das war die Marschroute. Wir haben die Scheibe außerdem zügig nach vorn und geradlinig bewegt. So konnten wir ein gutes Forechecking spielen. Jetzt bereiten wir uns auf das Spiel gegen die Slowakei vor, die eine große und schnelle Mannschaft sind.“

Kapitän Leon Draisaitl: „Das war ein insgesamt starkes Spiel von uns. Ich glaube, dass wir im ersten Drittel sehr gut angefangen haben. Im zweiten Drittel sind wir etwas runtergegangen vom Gaspedal und haben die Franzosen dadurch zu viel ins Spiel kommen lassen. Im letzten Drittel hätten wir ein paar Kleinigkeiten besser machen können, aber alles in allem war das ein verdienter Sieg. Das Turnier wird jetzt immer kleiner und härter, das ist uns bewusst. Die Slowaken sind Erster in ihrer Gruppe geworden und haben eine großartige Mannschaft. Wir müssen uns gut vorbereiten und dann geht es morgen weiter.“

Torschütze Joshua Samanski: „Ich glaube, dass wir als Mannschaft heute gezeigt haben, dass wir zusammen und füreinander spielen. Jetzt bereiten wir uns auf morgen vor. Ich bin die Back-to-Back-Spiele gewohnt und bei so einem internationalen Turnier ist das nichts Ungewöhnliches. Für uns wird es sehr wichtig sein, morgen wieder gut ins Spiel zu kommen. Deswegen geht es jetzt um eine gute Erholung, um morgen bereit zu sein.“

Spielplan und Ergebnisse Olympia 2026

12.02.2026 | Deutschland – Dänemark 3:1 (1:1; 2:0; 0:0)
14.02.2026 | Deutschland – Lettland 3:4 (2:1; 0:1; 1:2)
15.02.2026 | USA – Deutschland 5:1 (1:0, 2:0; 2:1)
17.02.2026 | Deutschland – Frankreich 5:1 (3:0, 0:1; 2:0)
18.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Slowakei (Viertelfinale)

Deutschland – Frankreich (17.02.2026)

