Leon Decker verlÃ¤ngert beim EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM EHC) Während die Eishockey Bayernliga diese Woche auf die Zielgerade eingebogen ist, arbeiten und feilen die Mannschaften, welchen es nicht vergönnt ist, das Finale zu bestreiten, bereits fleißig an ihren Kadern für die kommende Spielzeit.

So ergeht es auch dem EHC Waldkraiburg. Hört man sich die Meinung vieler Fans um den Verein aus der Waldstadt an, so müsse an diesem Kader kaum etwas geändert werden, hat er doch so viele Menschen in der abgelaufenen Saison begeistert und im positivsten aller Sinne überrascht. Exakt aus diesem Grund kündigt der Verein diese Woche auch eine wichtige Verlängerung und nicht etwa einen Neuzugang an.

Fast fühlt es sich an, als müsste der bald 23-jährige Leon Decker schon viel älter sein, so lange ist er bereits ein fester Bestandteil des EHC Waldkraiburg. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde der talentierte Stürmer in der Saison 2018/2019 in das kalte Wasser Oberliga geworfen – und er schwamm. Eine Torvorlage in der regulären Saison und zwei Tore und Assists in der Relegation sprachen für einen Neuling im Seniorenbereich Bände. Decker kehrte nicht mehr zurück in den Jugendbereich und spielte fortan als fester Teil des Teams. Stetig verbesserte er sich und arbeitete gewissenhaft an möglichen Defiziten und das macht er bis heute. Mittlerweile hat sich Decker zu einem Garanten für die wichtigen Tore gemausert. Unvergessen ist sein Treffer in der Overtime, der die Löwen bereits nach einem Jahr von ihrem kurzen Ausflug in die Landesliga wieder in die Bayernliga aufsteigen ließ. Auch in der abgelaufenen Saison legte er mindestens eines dieser Tore in letzter Sekunde aufs Eis. Zehn Sekunden vor dem Ablauf der Nachspielzeit schnappte sich Decker den Puck und verwandelte diese Aktion in den Sieg für die Löwen.

Der EHC Waldkraiburg ist glücklich mit Leon Decker nicht nur einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen gesichert zu haben, sondern auch einen sympathischen Spieler, der die gegnerische Verteidigung ins Schwitzen bringen wird. aha

