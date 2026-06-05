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EC Bad NauheimTransfer-News

Leon Bußmann wechselt zum EC Bad Nauheim

5. Juni 20261 Mins read50
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Leon Bußmann - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
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Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat den deutschen Nachwuchsstürmer Leon Bußmann verpflichtet.

Der 20-Jährige wechselt aus der kanadischen British Columbia Hockey League (BCHL) zu den Roten Teufeln und wird in der kommenden Saison das Trikot des DEL2-Clubs tragen.

Bußmann spielte zuletzt für die Vernon Vipers und die Brooks Bandits. Mit den Bandits gewann der Angreifer vor wenigen Tagen den Rogers BCHL Cup. Zuvor war der gebürtige Starnberger in der Nachwuchsorganisation des Iserlohner EC aktiv. In der Saison 2024/25 erzielte er als Topscorer der DNL in 34 Spielen 50 Scorerpunkte (26 Tore, 24 Assists) und kam zudem zu ersten Einsätzen für die Iserlohn Roosters in der PENNY DEL.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Bad Nauheim. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich möchte mich schnell einfinden, hart arbeiten und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten“, sagt Bußmann.

EC-Cheftrainer Kevin Gaudet sieht in dem jungen Stürmer eine wichtige Verstärkung: „Leon ist ein talentierter und gut ausgebildeter Spieler, der in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen hat. Durch seine Zeit in Kanada hat er zusätzliche Erfahrungen gesammelt, die ihm auf seinem weiteren Weg helfen werden.“

Der 1,84 Meter große und 84 Kilogramm schwere Linksschütze wird künftig mit der Rückennummer 87 auflaufen. Die Vorbereitung auf die neue Saison wird er im August gemeinsam mit der Mannschaft aufnehmen.

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