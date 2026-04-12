Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Eisbären Berlin Leo Pföderl: „Unser bestes Saisonspiel“ – Eisbären gewinnen drittes Halbfinalspiel gegen Köln
Eisbären BerlinKölner Haie

Leo Pföderl: „Unser bestes Saisonspiel“ – Eisbären gewinnen drittes Halbfinalspiel gegen Köln

12. April 20262 Mins read154
Share
(L-R) Mitch Reinke, Liam Kirk, Leonhard Pföderl und Ty Ronning von den Eisbären Berlin feiern das Tor zum 1:0 - © Florian Pohl / City-Press
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Heimspiel der Playoff-Halbfinalserie gegen die Kölner Haie gewonnen.

Die Berliner setzten sich am Sonntag gegen die Domstädter in der ausverkauften Uber Arena mit 4:2 durch. Somit führen die Eisbären in der Best-of-Seven-Serie um den Einzug ins Finale mit 2:1.

Im Startdrittel waren die Gastgeber die aktivere und bessere Mannschaft, scheiterten jedoch immer wieder an Janne Juvonen im Kölner Tor. Aber auch Jake Hildebrand konnte sich einige Male auszeichnen.

In der Startphase des mittleren Spielabschnitts konnte Leo Pföderl (23./PP1) den Hauptstadtclub dann im Powerplay in Führung bringen. Im weiteren Verlauf blieb es eine intensive und umkämpfte Partie, in der die Berliner weiterhin die deutlich dominantere Mannschaft blieben. Die Haie mussten defensiv einiges investieren, um nicht höher in Rückstand zu geraten.

Auch im Schlussdrittel blieben die Eisbären das tonangebende Team. So erhöhten Jonas Müller (42.) und Les Lancaster (46.) auf 3:0 für die Eisbären. Nachdem Dominik Bokk (53.) in der Schlussphase den ersten Kölner Treffer erzielte, nahmen die Gäste früh den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. So kamen die Haie durch Oliwer Kaski (56./6-5) zum Anschluss. In der Folge sorgte jedoch erneut Pföderl (58./EN) für die Entscheidung und den 4:2-Endstand.

Partie vier dieser Halbfinalserie findet am Mittwoch, den 15. April um 19:30 Uhr in Köln statt.

Serge Aubin (Cheftrainer Eisbären Berlin): „Wir haben unser Spiel heute über die gesamte Spieldauer durchgezogen. Wir haben vollen Einsatz gezeigt und sind sicher aufgetreten. Unsere Special Teams waren ebenfalls gut. Jetzt blicken wir bereits voraus.“

Leo Pföderl (Stürmer Eisbären Berlin): „Heute war es meiner Meinung nach unser bestes Saisonspiel. Wir haben wir unser System über die vollen 60 Minuten gespielt.“

Endergebnis
Eisbären Berlin – Kölner Haie 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Aufstellungen
Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer; Neiße) – J. Müller, Wissmann (C); Mik, Lancaster; Smith, Reinke; Kretzschmar – Tiffels (A), Dea, Ronning; Noebels, Eder, Kirk; Bergmann, Vikingstad, Pföderl; Hördler, Wiederer, Nieleck – Trainer: Serge Aubin

Kölner Haie: Juvonen (Brückmann; Ancicka) – Austin, Kaski; Vittasmäki, Kemiläinen; Sennhenn, M. Müller; Glötzl – Storm, Aubry, Bokk; Kammerer, Tyrväinen, Niedenz; Kero, MacLeod, Russell; Tuomie, van Calster, Uher – Trainer: Kari Jalonen

Tore
1:0 – 22:04 – Pföderl (Reinke, Ronning) – PP1
2:0 – 41:20 – J. Müller (Noebels, Wissmann) – EQ
3:0 – 45:03 – Lancaster (Dea) – EQ
3:1 – 52:54 – Bokk (Sennhenn, Kero) – EQ
3:2 – 55:30 – Kaski (Kemiläinen, Tyrväinen) – 6-5
4:2 – 57:56 – Pföderl (Noebels) – EN

Strafen Eisbären Berlin: 8 (4, 0, 4) Minuten – Kölner Haie: 10 (2, 6, 2) Minuten
Schiedsrichter Martin Frano, Ghislain Hebert (Maksim Cepik, Tobias Schwenk)
Zuschauer 14.200

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
414
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Auch Routinier Robbie Czarnik bleibt bei den Towerstars

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären Berlin

Berlins Wiederholungstäter Veilleux nach Foul an Kölns Tyrväinen gesperrt!

Neuss. (DEL) Yannick Veilleux von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der...

By11. April 2026
Eisbären BerlinKölner Haie

Serge Aubin: „Wir haben ab dem Mitteldrittel nicht mehr das gemacht, was nötig gewesen wäre“ – Eisbären verlieren Halbfinale zwei in Köln

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin mussten sich in Spiel zwei des...

By11. April 2026
Eisbären BerlinKölner Haie

Berlins Tor-Debütant Moritz Kretzschmar: „Auch am Freitag in Köln müssen wir unser Spiel durchziehen“ – Eisbären starten erfolgreich ins Halbfinale

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind mit einem Sieg ins Playoff-Halbfinale...

By8. April 2026
! +Eisbären BerlinLöwen FrankfurtNürnberg Ice TigersStories

Gerüchteküche: Diese neuen Goalies sind bei den Nürnberg Ice Tigers und bei den Eisbären Berlin im Gespräch

Köln. (EM) Die Torwartposition ist die wohl wichtigste Position in einem Hockeyteam....

By8. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten