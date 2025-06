Leo Loibl â€“ neuer Athletiktrainer mit Expertise und Energie

Landshut. (PM EVL) Der neue Athletiktrainer des EV Landshut heißt Leo Loibl.

Der 22-Jährige, der aktuell seinen Bachelor-Abschluss im Studiengang „Angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Training und Gesundheit“ macht und bereits Praktika beim EVL sowie bei den Starbulls Rosenheim absolviert hat, war in der vergangenen Saison als hauptamtlicher Athletiktrainer beim EHC Straubing für alle Mannschaften ab der U11 tätig.

Nunmehr hat Leo Loibl die Aufgabe als Athletikcoach beim EVL übernommen – sowohl für das DEL2-Team unter Cheftrainer Uwe Krupp als auch für die Nachwuchsmannschaften von der U13 bis zur U20 in der DNL, jeweils in Abstimmung mit und in Ergänzung zu den jeweiligen Coaches.

„Ich freue mich riesig auf meine neue Tätigkeit beim EVL und will mich dahingehend mit all meinem Wissen und Engagement einbringen“, betont der gebürtige Deggendorfer. „Meine bisherigen Eindrücke waren rundum positiv und haben meine Motivation, mit allen Spielern und dem Staff am Gutenbergweg bestmöglich zusammenzuarbeiten, noch weiter gesteigert!“

„Wir freuen uns sehr“, sagt Sportlicher Leiter Max Brandl, „dass wir Leo als neuen Athletiktrainer gewinnen konnten. Er bringt Fachkenntnisse, Energie und frische Impulse mit. Leo ist engagiert, gut ausgebildet und passt fachlich wie menschlich gut in unser Team. Außerdem hat er bereits in der Vergangenheit mit Adrian Schelenz zusammengearbeitet, der nun für die Augsburger Panther in der PENNY DEL verantwortlich ist. Er kennt das hohe Niveau, das wir im athletischen Bereich anstreben, und wird unsere Arbeit in diesem Bereich kontinuierlich weiterentwickeln.“

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 3. Juni 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), Yannick Wenzel.

