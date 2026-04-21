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Herner EVTransfer-News

Lenny Schmitz verlässt die Miners!

21. April 20261 Mins read39
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Lennart Schmitz - © Sportfoto-Sale (DR)
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Herne. (PM HEV) Heute gibt der HEV mit Lenny Schmitz einen weiteren Abgang bekannt.

Der 23-Jährige verbrachte zwei Jahre bei den Miners und wird sich nun einer neuen Herausforderung stellen.

Schmitz blickt dabei auf zwei Saisons zurück, in denen er leider häufig von Verletzungen geplagt war. Dennoch kämpfte sich der Angreifer immer wieder zurück und steuerte 21 Punkte in 73 Spielen bei. Außerdem verlieh er den Miners vor allem mit seinem Körperspiel zusätzliche Robustheit.

Der HEV bedankt sich bei Schmitz für seinen Einsatz und wünscht dem Spieler privat sowie sportlich alles Gute!

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