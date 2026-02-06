Lenny Elwing: „Die erfahrenen Spieler helfen mir jeden Tag besser zu werden“ – SCR trifft auf direkte Tabellennachbarn

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Ein richtungsweisendes Wochenende wartet auf die Weiß-Blauen: Mit den Auswärtsspiel bei den Passau Black Hawks am Freitag und dem Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels am Sonntag (18:00 Uhr) stehen zwei Duelle gegen direkte Tabellennachbarn an.

Beide Gegner befinden sich in Schlagdistanz – entsprechend hoch ist die Bedeutung der anstehenden Partien.

Sowohl Passau als auch Stuttgart haben sich im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten spürbar stabilisiert und präsentieren sich deutlich konstanter. Genau diese Konstanz ist auch das Ziel der Mannschaft von Headcoach Markus Jocher, die zuletzt wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht hat, allerdings gab es auch immer wieder Rückschläge.

Im Vorfeld des Wochenendes haben wir uns mit Rookie Lenny Elwing unterhalten, der interessante Einblicke in seine erste Profisaison gab. Gerade für junge Spieler ist die Unterstützung durch erfahrene Teamkollegen enorm wichtig – das bestätigt auch der 19-jährige Verteidiger.

„Die erfahrenen Spieler helfen mir jeden Tag, besser zu werden. Gerade am Anfang bekommt man viele Tipps, auf und neben dem Eis. Mit Luca Allavena habe ich mich vom ersten Tag an super verstanden – das hat mir den Einstieg enorm erleichtert.“

Auch abseits der Kabine bekommt Elwing wertvollen Input: Sein Vater Sebastian Elwing, ehemaliger DEL-Spieler und Nationalspieler, steht ihm regelmäßig mit Rat zur Seite.

„Ich telefoniere mit meinem Vater fast täglich, eigentlich immer direkt nach den Spielen. Er gibt mir viele Tipps und hilft mir, Situationen besser einzuordnen.“

Einen besonderen Moment erlebte Lenny Elwing kürzlich beim Auswärtsspiel in Erding, als ihm sein erstes Tor im Profieishockey gelang. „Ich habe mir nie Druck gemacht. Ich dachte mir, das erste Tor kommt, wenn es kommen soll. Außerdem lege ich lieber ein Tor auf, als selbst zu schießen. Den Puck habe ich natürlich behalten.“

Nach seinem emotionalsten Moment im SCR-Trikot gefragt, musste der Youngster nicht lange überlegen: „Der Heimderbysieg gegen Bad Tölz – das war für mich bislang der emotionalste Moment.“

Wie bei der Mannschaft und den Verantwortlichen des SCR steigt auch bei den Fans bereits die Vorfreude auf das nächste Heim-Highlight: Am 20. Februar steht das nächste Oberlandderby im Olympia-Eissportzentrum an. Der Vorverkauf läuft bereits, für einige Sitzplatzbereiche werden die Tickets langsam knapp.

Tickets für das Oberlandderby sowie alle weiteren Heimspiele gibt es im Onlineshop unter

www.scriessersee.de/tickets/online-ticket-shop

oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle am Stadion. Die Abendkasse öffnet jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn.

