Lenny Boos ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats November in der DEL2

DÃ¼sseldorf. (PM DEL2) Lenny Boos von der DÃ¼sseldorfer EG wurde von der DEL2 als U21-FÃ¶rderspieler des Monats November 2025 ausgezeichnet.

Der 19-jÃ¤hrige Angreifer zeigt nicht erst in den letzten Wochen Ã¤uÃŸerst Ã¼berzeugende Leistungen.

Im Monat November kam Boos auf eine durchschnittliche Eiszeit von 13:56 Minuten pro Spiel. Mit fÃ¼nf Assists und zwei Toren war er zudem ein wichtiger Bestandteil des DÃ¼sseldorfer Angriffsspiels. Zudem spricht seine +3 Plus-Minus-Bilanz fÃ¼r ein gutes Defensivverhalten.

Rick Amann, Sportlicher Leiter und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer DEG: â€žLenny Boos Ã¼bertrifft weiterhin meine Erwartungen. Er hat im Sommer den grÃ¶ÃŸten Teil des Trainingslagers wegen Krankheit verpasst. Ich dachte, seine Saison kÃ¶nnte dadurch Schaden nehmen. Aber er nahm die Situation an. Er arbeitete auf und auÃŸerhalb des Eises, akzeptierte eine langsame Integration und eine begrenzte Eiszeit. Dadurch nutzte er diese Chance in Training und Spielen, um seine FÃ¤higkeiten, Geschwindigkeit und WettbewerbsfÃ¤higkeit zu zeigen, aber vor allem seinen Hockey-IQ. Er verdiente sich mehr Chancen und lieferte.â€œ

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler: â€žLenny Boos ist komplett in DÃ¼sseldorf ausgebildet worden und durfte vergangene Saison bereits erste Schritte im Seniorenbereich gehen dÃ¼rfen. In dieser Saison kommt er nun regelmÃ¤ÃŸig bei der DEG in der DEL2 zum Einsatz und die Tendenz geht auch hier weiter nach oben. Seine Eiszeiten werden von Monat zu Monat mehr. Er hat im November zwei Tore erzielt und fÃ¼nf weitere vorbereitet. Seine Plus-Minus-Statistik spricht fÃ¼r ein gutes Defensivverhalten. Und wenn man sich die QualitÃ¤t ansieht, die im Kader der DÃ¼sseldorfer Mannschaft steckt, dann sind rund 14 Minuten Eiszeit pro Spiel wirklich sehr gut. Er hat in den letzten Wochen und Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und zahlt das Vertrauen zurÃ¼ck, was man in ihn setzt. Lenny ist ein Spieler, der immer hart an sich arbeitet und der ein klares Ziel vor Augen hat. Er wurde jetzt auch fÃ¼r die U20-Weltmeisterschaft nominiert. Ich hoffe, dass er den positiven Schwung der vergangenen Wochen mitnehmen kann in dieses Turnier und dass er fÃ¼r sich und fÃ¼r Team Deutschland einen guten Job machen wird.â€œ

