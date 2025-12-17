Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 DÃ¼sseldorfer EG Lenny Boos ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats November in der DEL2
DÃ¼sseldorfer EG

Lenny Boos ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats November in der DEL2

Angreifer der DÃ¼sseldorfer EG mit 7 Punkten im November.

17. Dezember 20251 Mins read100
Share
Lenny Boos von der DEG - Â© Bruno Dietrich / City-Press
Share

DÃ¼sseldorf. (PM DEL2) Lenny Boos von der DÃ¼sseldorfer EG wurde von der DEL2 als U21-FÃ¶rderspieler des Monats November 2025 ausgezeichnet.

Der 19-jÃ¤hrige Angreifer zeigt nicht erst in den letzten Wochen Ã¤uÃŸerst Ã¼berzeugende Leistungen.

Im Monat November kam Boos auf eine durchschnittliche Eiszeit von 13:56 Minuten pro Spiel. Mit fÃ¼nf Assists und zwei Toren war er zudem ein wichtiger Bestandteil des DÃ¼sseldorfer Angriffsspiels. Zudem spricht seine +3 Plus-Minus-Bilanz fÃ¼r ein gutes Defensivverhalten.

Rick Amann, Sportlicher Leiter und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer DEG: â€žLenny Boos Ã¼bertrifft weiterhin meine Erwartungen. Er hat im Sommer den grÃ¶ÃŸten Teil des Trainingslagers wegen Krankheit verpasst. Ich dachte, seine Saison kÃ¶nnte dadurch Schaden nehmen. Aber er nahm die Situation an. Er arbeitete auf und auÃŸerhalb des Eises, akzeptierte eine langsame Integration und eine begrenzte Eiszeit. Dadurch nutzte er diese Chance in Training und Spielen, um seine FÃ¤higkeiten, Geschwindigkeit und WettbewerbsfÃ¤higkeit zu zeigen, aber vor allem seinen Hockey-IQ. Er verdiente sich mehr Chancen und lieferte.â€œ

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler: â€žLenny Boos ist komplett in DÃ¼sseldorf ausgebildet worden und durfte vergangene Saison bereits erste Schritte im Seniorenbereich gehen dÃ¼rfen. In dieser Saison kommt er nun regelmÃ¤ÃŸig bei der DEG in der DEL2 zum Einsatz und die Tendenz geht auch hier weiter nach oben. Seine Eiszeiten werden von Monat zu Monat mehr. Er hat im November zwei Tore erzielt und fÃ¼nf weitere vorbereitet. Seine Plus-Minus-Statistik spricht fÃ¼r ein gutes Defensivverhalten. Und wenn man sich die QualitÃ¤t ansieht, die im Kader der DÃ¼sseldorfer Mannschaft steckt, dann sind rund 14 Minuten Eiszeit pro Spiel wirklich sehr gut. Er hat in den letzten Wochen und Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und zahlt das Vertrauen zurÃ¼ck, was man in ihn setzt. Lenny ist ein Spieler, der immer hart an sich arbeitet und der ein klares Ziel vor Augen hat. Er wurde jetzt auch fÃ¼r die U20-Weltmeisterschaft nominiert. Ich hoffe, dass er den positiven Schwung der vergangenen Wochen mitnehmen kann in dieses Turnier und dass er fÃ¼r sich und fÃ¼r Team Deutschland einen guten Job machen wird.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

776
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Hockey is Diversity SchlÃ¤gertape â€“ Â© Sportfoto-Sale (DR) Previous post Krefeld Pinguine und Bietigheim Steelers setzen gemeinsames Zeichen gegen Rassismus â€“ Warm-Up in Sondertrikots von Hockey is Diversity

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DÃ¼sseldorfer EG

Zwei DÃ¼sseldorfer Spieler gesperrt!

Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler...

By16. Dezember 2025
! +Blue Devils WeidenDÃ¼sseldorfer EG

DEG bleibt in Weiden torlos! Desolates Wochenende ohne Punkte fÃ¼r den traditionsreichen Klub vom Rhein

DÃ¼sseldorf. (PM DEG) Die DÃ¼sseldorfer EG hat ihr AuswÃ¤rtsspiel bei den Blue...

By14. Dezember 2025
! +Bietigheim SteelersDÃ¼sseldorfer EG

Bietigheim Steelers stÃ¼rzen die DEG in eine sportliche Krise

DÃ¼sseldorf. (MR) Gegen den Tabellennachbarn wÃ¤re eigentlich fÃ¼r die DEG ein Sieg...

By12. Dezember 2025
DÃ¼sseldorfer EGEV Landshut

DEG punktet in Landshut

DÃ¼sseldorf. (PM DEG) Die DEG sichert sich einen Punkt im AuswÃ¤rtsspiel beim...

By7. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten