Lennart Schmitz verstÃ¤rkt den Herner EV!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat mit Lennart Schmitz einen weiteren Stürmer für die Saison 2024/2025 unter Vertrag genommen.

Der 21-jährige Sohn des neuen Trainers Dirk Schmitz stand bereits in der Spielzeit 2021/2022 in neun Spielen für die Miners auf dem Eis. Der Linksschütze erhält am Gysenberg das Trikot mit der Rückennummer drei.

„Wir kennen ihn aus seiner Zeit bei uns und wissen, was er noch aus sich herausholen kann. Ich freue mich auf die Rückkehr und die Zusammenarbeit mit Lenny“, sagt Lars Gerike. Lennart Schmitz erlernte den Eishockeysport im Nachwuchs des EV Duisburg und machte seine ersten Schritte im Senioren-Eishockey ebenfalls an der Wedau. 2021/2022 stand er für zudem für neun Partien im Kader des HEV.

In den Folgejahren erlange er durch seine regelmäßige Eiszeit bei den Füchsen immer mehr Wettkampfhärte und soll in Herne nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. „Lenny hat einen sehr präzisen Schuss und kann mit seinem Körper wichtige Arbeit für unser Team leisten. Wenn er es schafft, seine tolle Einstellung und Motivation aus dem Sommer, mit seinen Erfahrungen aus den letzten beiden Jahren auf das Eis zu bringen, dann kann er ein wichtiger Baustein für jede Reihe sein“, ist der HEV-Co-Trainer von der Verpflichtung des Youngsters überzeugt.

Die neue Nummer drei der Miners kann den Start am Gysenberg gar nicht erwarten. „Ich freue mich, dass ich wieder das Trikot der Miners tragen kann und bin sicher, dass wir die Herausforderungen der kommenden Spielzeit gemeinsam meistern werden“.