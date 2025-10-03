Lennard Nieleck verlässt die Roosters in Richtung Weißwasser

Weißwasser/O.L. / Iserlohn. (PM Lausitzer Füchse, PM Roosters) Die Lausitzer Füchse haben ihren Kader personell verstärkt und mit Lennard Nieleck einen großgewachsenen Stürmer unter Vertrag genommen.

Der 21-jährige Angreifer wird ab sofort am Trainingsbetrieb teilnehmen und steht der Mannschaft bereits am kommenden Wochenende im Spielbetrieb zur Verfügung.

Der in Witten geborene Nieleck (1,94 m, 96 kg) ist flexibel sowohl auf der Center- als auch auf der rechten Angriffsposition einsetzbar. Seine Eishockey-Ausbildung begann er beim Iserlohner EC und führte ihn über Stationen wie Köln, Salzburg und Augsburg. Zuletzt stand er in der Penny DEL für die Iserlohn Roosters auf dem Eis und absolvierte in der vergangenen Saison 39 Partien für seinen Verein. Zusätzlich sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Oberliga, unter anderem bei den Hammer Eisbären.

Darüber hinaus durchlief er mehrere Nachwuchs-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes und nahm unter anderem an der U20-Weltmeisterschaft 2024 teil.

Mit seiner Physis, seinem Einsatzwillen und seiner Vielseitigkeit soll der Rechtsschütze nun die Offensive der Lausitzer Füchse verstärken. Sein Vertrag läuft zunächst für die Saison 2025/26.

Die Iserlohn Roosters haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Lennard Nieleck in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, um dem 21-Jährigen den Wechsel zu einem anderen Club zu ermöglichen.

Sportlicher Leiter Jens Baxmann: „Wir haben nach einem U24-Spieler, idealerweise Center, Ausschau gehalten und sind froh, mit Lennard jetzt einen hoffungsvollen Spieler gefunden zu haben. Er verfügt über gute Anlagen, ist hoch motiviert und wird unser Spiel zusätzlich bereichern.“

„Wir danken Lenny für seinen Einsatz bei den Roosters und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, bedankt sich Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier beim Stürmer.

