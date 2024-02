Lemon Casino – Surfen auf den Kanarischen Inseln und Spielen in Microgaming Casinos

Anzeige Die Kanarischen Inseln – eine abgelegene Inselgruppe Spaniens im Atlantischen Ozean, sind das Paradies für Surfer, wo es an jedem Tag des...

Anzeige

Die Kanarischen Inseln – eine abgelegene Inselgruppe Spaniens im Atlantischen Ozean, sind das Paradies für Surfer, wo es an jedem Tag des Jahres die Möglichkeit gibt, Wellen zu erobern. Diese vulkanische Inselgruppe ist nicht nur aufgrund ihrer atemberaubenden Landschaften und ihres angenehmen Klimas zu einem der Surfmekkas Europas geworden, sondern auch aufgrund der ständig guten Surf Bedingungen und der verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Wellen. Die Herausforderungen und Spaß für Surfer aller Niveaus bieten. Natürlich kann es auch denen, die nicht surfen möchten, ein fantastisches Erlebnis bieten. Beeindruckende Berge und sandige Strände, sowie eine einzigartige Umgebung heißen Urlauber hier willkommen. Ich hatte das Glück, dank eines Gewinns von Lemon Casino auf die Kanarischen Inseln zu gelangen und das Surfen auszuprobieren. Ich habe unvergessliche Erfahrungen gemacht und im Folgenden kannst Du einen Vorgeschmack auf die Kanarischen Inseln lesen. Und eines kann ich verraten – ich habe schon große Gewinne aus Microgaming Casinos gewonnen!

Wellen der Kanarischen Inseln

Die geografische Lage der Kanarischen Inseln spielt eine entscheidende Rolle für die ganzjährig idealen Surfbedingungen auf der Inselgruppe. Dank der nord-, und südlichen Passatwinde des Atlantischen Ozeans sind die Wellen, die auf die Inseln treffen, konstant und vielfältig. Diese Kombination bietet sowohl Anfängern, als auch fortgeschrittenen Surfern ausgezeichnete Möglichkeiten. Außerdem ist die Küstenlinie der Inseln an vielen Stellen felsig, was einzigartige Wellen für Sportler erzeugt. Während meines zweiwöchigen Aufenthalts war jeder Tag anders.

Surfen auf jedem Niveau

Das Besondere an den Kanarischen Inseln ist, dass nahezu jeder Surfer die für ihn passenden Wellen finden kann. Für Anfänger bietet der Strand Las Canteras in der Nähe von Las Palmas de Gran Canaria oder El Médano auf Teneriffa ideale Bedingungen, um die Grundlagen zu erlernen. Fortgeschrittene Surfer können ihre Fähigkeiten in den herausfordernden Wellen von Caleta de Famara auf Lanzarote unter Beweis stellen. Die Vielfalt der Inseln ermöglicht es Surfern, verschiedene Arten von Wellen auszuprobieren, ihre Fähigkeiten zu verbessern und die besten Abschnitte des Jahres an den Stränden zu genießen. In kälteren Zeiten wird empfohlen, einen Neoprenanzug zu mieten, da der Ozean bis zu 16 Grad erreichen kann.

Preise, mit denen Du rechnen kannst

Natürlich gibt es auf den Inseln viele Surfschulen und Lehrer, sowie viele Jet Skis und Boote zur Miete. Es lohnt sich, die Ausrüstung vor Ort zu mieten, da dies bereits ab 20 Euro pro Tag möglich ist. Was jedoch viel teurer ist, ist das Erlernen des Surfens, wenn man es noch nicht kann. In diesem Fall kostet eine Stunde Unterricht mindestens 30 Euro, was nicht wenig ist. Wenn man bedenkt, dass mindestens 10 Stunden empfohlen werden. Nebenbei variieren die Preise für Essen und Unterkunft sehr. Man kann bereits ein gutes Familien Angebot ab 60 Euro pro Tag für eine Unterkunft mit Frühstück bekommen.

Gemeinschaft und Kultur

Surfen auf den Kanarischen Inseln ist nicht nur ein Sport; es ist eine Lebensweise, die tief in der lokalen Kultur verwurzelt ist. Auf den Inseln gibt es viele Surfschulen und Surfcamps, die nicht nur Kurse und Ausrüstung anbieten, sondern auch die Besucher in die Kultur und Gemeinschaft des Surfens einführen. Einheimische Surfer sind freundlich, offen und sprechen mehrere Sprachen. Du musst Dir also keine Sorgen machen, sie teilen gerne ihr Wissen und ihre Leidenschaft mit Neulingen. Dieses gemeinschaftliche Erlebnis macht das Surfen auf den Kanarischen Inseln noch unvergesslicher! Außerdem gibt es auf allen Inseln viele Partys und Bars, die die nächtliche Erholung etwas erschweren.

Sauberkeit der Strände

Während das Surfen auf den Kanarischen Inseln ein unvergessliches Erlebnis ist, ist es wichtig, die Natur und die lokalen Gemeinschaften zu respektieren. Nachhaltiger Tourismus und der Schutz der Meeres Welt haben oberste Priorität. Surfer müssen verantwortungsbewusst mit den natürlichen Ressourcen umgehen und vermeiden, die Strände und das Meer zu verschmutzen. Es wird empfohlen, an einer Einweisung teilzunehmen und zur Gemeinschaft beizutragen. Du kannst dies auf vielfältige Weise tun, zum Beispiel indem Du keinen Müll am Strand hinterlässt.

Zusammenfassung

Die Kanarischen Inseln sind einer der aufregendsten Orte der Welt zum Surfen, wo die gegebenen natürlichen Bedingungen und das reiche kulturelle Erbe eine einzigartige Kombination darstellen. Mein Aufenthalt dort, der mir durch einen Gewinn von Lemon Casino ermöglicht wurde, war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Die Zeit dort war nicht nur perfekt, um meine Surf Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch eine Chance für eine tiefere Verbindung zum Meer, zur Natur und zu einer offenen, freundlichen Gemeinschaft. Das ist alles unvergesslich und ich konnte sogar sehr leicht auf Microgaming Casinos zugreifen. Das Surfen auf den Kanarischen Inseln ist also nicht nur ein körperliches, sondern auch ein geistiges und gemeinschaftliches Erlebnis, das unser Leben lang bereichert. Ich empfehle es jedem, es auf seine Bucket List zu setzen!

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.