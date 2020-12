LeistungstrÃ¤ger Scott Allen fehlt dem Rudel verletzt

Freiburg. (PM EHCF) Im Spiel gegen die Kassel Huskies hat sich der 30-jährige Stürmer eine Verletzung im Unterkörperbereich zugezogen. Scott Allen ist neben Nikolas...

Freiburg. (PM EHCF) Im Spiel gegen die Kassel Huskies hat sich der 30-jährige Stürmer eine Verletzung im Unterkörperbereich zugezogen.

Scott Allen ist neben Nikolas Linsenmaier, Jake Ustorf und dem langzeitverletzten Christoph Kiefersauer der nächste Stürmer, der den Wölfen aktuell nicht zur Verfügung steht.

Unterstützt wird das Wolfsrudel in dieser Phase von den beiden Förderlizenzspielern Maxim Rausch und Oleg Tschwanow von den Jungadlern Mannheim sowie Cedric Schiemenz vom Kooperationspartner der Schwenninger Wild Wing aus der Penny DEL.

Peter Russell, Cheftrainer der Wölfe: „Aktuell haben wir das Glück nicht auf unserer Seite mit all den Verletzungen. Die Jungs arbeiten weiterhin jeden Tag unheimlich hart und geben mehr als nur 100 %. Wir sind glücklich und froh darüber, unseren Kader in dieser spielintensiven Phase mit diesen jungen Talenten verstärken zu können, welche jetzt die Chance haben, sich dieser Herausforderung zu stellen. Ich bin zuversichtlich und davon überzeugt, dass der Charakter jedes einzelnen uns auch jetzt weiter nach vorne bringen wird“.

Das Programm der Wölfe in der DEL2 bis zum Jahresende:

Samstag, 26.12.2020 um 17:00 Uhr – Ravensburg Towerstars vs. EHC Freiburg

Montag, 28.12.2020 um 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. Bietigheim Steelers

Mittwoch, 30.12.2020 um 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg