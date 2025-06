Leipzigs nÃ¤chster Neuzugang kommt aus Tschechien mit deutschem Pass

Leipzig. (PM IceFighters) Vom tschechischen Drittligisten HC Orli Znojmo wechselt Stürmer Marek Brada zur kommenden Saison zu den KSW IceFighters Leipzig.

Der 21-jährige Tscheche mit deutschem Pass erlernte in seiner mittelböhmischen Heimatstadt Benešov den Eishockeysport und spielte in seiner Jugend unter anderem für die Nachwuchsmannschaften des tschechischen Topteams aus der Extraliga HC Vitkovice. Rund 50 Spiele in den tschechischen Nachwuchsauswahlmannschaften absolvierte der Linksschütze zwischen 2018 und 2021.

Noch im Jugendalter wechselte Marek Brada nach Schweden, um dort von 2019 bis 2021 in den Nachwuchsteams von IF Björklöven auf Torejagd zu gehen. Es folgte der Wechsel in die DNL U20 nach Landshut und im Jahr darauf nach Salzburg, wo er für die Red Bull Hockey Juniors auch in der Alps Hockey League antrat.

In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Marek Brada wieder in Tschechien auf dem Eis – zunächst für Opava, anschließend für Znojmo.

„Wir hatten Marek schon seit geraumer Zeit auf den Schirm und konnten ihn im Sommer 2024 bereits zu einem einwöchigen Tryout in Leipzig begrüßen. Aufgrund unserer damaligen Kaderstruktur beschlossen wir, mit einer Verpflichtung noch zu warten. Das stellte sich als gute Entscheidung heraus, denn in Znojmo hat er die nötige Eiszeit bekommen, um sich weiterzuentwickeln. Marek ist ein junger und hochtalentierter Spieler mit tollen Fähigkeiten. Ich bin überzeugt, dass er in der kommenden Spielzeit genau das hier bei uns unter Beweis stellen wird“, sagt André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters.

