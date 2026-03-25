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Leipzig: Vertrag mit Headcoach Christopher Straube wird nicht verlängert

25. März 20261 Mins read24
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Chris Straube - © by Fischtown Pinguins Media (SP)
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Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig beenden ihre Zusammenarbeit mit Headcoach Christopher Straube.

Der 51-jährige Deutsch-Kanadier hatte das Team Ende November 2025 übernommen und in die Oberliga-Playoffs geführt, wo man im Achtelfinale gegen ECDC Memmingen Indians mit 1:3 Siegen den Kürzeren zog.

„Chris ist in einer sportlich sehr schwierigen Phase zu uns gestoßen. Die Voraussetzungen für ihn waren alles andere als leicht – nicht nur durch die zahlreichen Ausfälle von Leistungsträgern des Teams. Das macht es für jeden Coach schwer, sein Spielsystem zu implementieren und ein konstantes Leistungsniveau der Mannschaft zu erreichen. Trotz dieser Umstände haben wir die Playoffs letztendlich erreicht und uns dort teuer verkauft. Dafür danken wir Chris herzlich und rechnen ihm hoch an, dass er kurzfristig für uns zur Verfügung stand. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Werdegang wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Ein Headcoach für die Saison 2026/2027 ist bereits gefunden. „Details können und werden wir erst veröffentlichen, wenn unser neuer Cheftrainer seine Saison beendet hat. Er befindet sich mit seinem Team derzeit in den Playoffs, wofür wir ihm viel Erfolg wünschen. In zentrale Elemente der Kaderplanung unserer KSW IceFighters ist er jedoch eingebunden“, so André Schilbach.

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