Leipzig: VerlÃ¤ngerungen und Abschiede beim Saisonabschluss

Leipzig. (PM IceFighters) Headcoach Patric Wener und Goaliecoach Oliver Eriksson stehen auch in der kommenden Saison hinter der Bande der KSW IceFighters Leipzig.

Die Vertragsverlängerung mit den beiden schwedischen Trainern wurde am Samstagabend auf der Saisonabschlussfeier der IceFighters bekannt gegeben.

Co-Trainer Aki-Pettery Pöyry hingegen verlässt den Oberligisten ebenso wie sieben Spieler: Sebastian Moberg, Amadeus Egger, Dennis Bondarenko, Robin Slanina, Walther Klaus, Michael Burns sowie – nach 493 IceFighters-Pflichtspielen in 13 Jahren – Florian Eichelkraut werden in der Saison 2025/2026 nicht mehr im IceFighters-Trikot auslaufen. „Den Teammitgliedern, die uns verlassen, wünschen wir alles erdenklich Gute auf dem weiteren sportlichen, beruflichen und privaten Lebensweg und danken für die geleistete Arbeit“, so Geschäftsführer und sportlicher Leiter André Schilbach.

Zur Kaderplanung für die kommende Saison äußerte sich der sportliche Leiter wie folgt: „Ein großer Teil unserer Spieler hatte bereits einen Vertrag, der auch noch für die kommende Saison gilt. Mit weiteren Spielern befinden wir uns in guten, konstruktiven Gesprächen und die Neuverpflichtungen können wir erst verkünden, sobald diese nicht mehr im Spielbetrieb sind und von ihren derzeitigen Vereinen als Abgang offiziell verkündet wurden.“

