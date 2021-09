Leipzig und Rostock im Visier – Eispiraten vor Rückspielen im Nord-Ost-Pokal

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Der Testspielstart und die damit verbundenen, bisherigen Nord-Ost-Pokal-Partien der Eispiraten Crimmitschau liefen bislang wie geschmiert. Gegen Rostock (6:1) und Leipzig (4:2)...

Gegen Rostock (6:1) und Leipzig (4:2) konnten die Westsachsen bereits zwei Mal siegen. Vor den anstehenden Rückspielen gegen eben jene Teams an diesem Wochenende sieht Cheftrainer Marian Bazany aber dennoch in einigen Bereichen Luft nach oben.

„Leipzig und auch Rostock wollen sich steigern, genau so wie wir. Deshalb erwarte ich, dass wir den Fokus auf unser Spiel legen und noch einmal den nächsten Schritt gehen“, erklärt Marian Bazany am Donnerstagmittag und fügte an: „Ich erwarte gerade gegenüber dem letzten Spiel gegen Leipzig eine Leistungssteigerung“. Zwar gewannen die Eispiraten am vergangenen Freitag letztlich mit 4:2 gegen den Nord-Oberligisten, taten sich aber auch lange schwer. Die Gründe sind für Bazany jedoch bekannt: „Es war schwer. Wir haben zwei Wochen hart und gut gearbeitet, aber auch voll durchgezogen. Zuletzt hatten wir ein paar Regenerationstage und haben die Trainingssteuerung angepasst“. Frisch und energiegeladen können die Westsachsen also in ihr drittes Nord-Ost-Pokal-Spiel gehen.

„Wichtig, dass wir gut starten und unsere Defensiv-Zone weiter verbessern!“

Das dies nicht einfach wird, sollte nach dem harten Kampf gegen die IceFighters aber klar sein. „Es ist wichtig, dass wir gut starten und uns in der Defensiv-Zone weiter verbessern“, meint Mathieu Lemay, der mit sieben Toren in drei Spielen der bislang erfolgreichste Testspielschütze war. Auch am morgigen Freitag (10.09.2021 – 20:00 Uhr) soll der Kanadier wieder zum Schlüsselspieler im Kohlrabizirkus avancieren. Zudem kann Headcoach Bazany in allen Mannschaftsteilen auf Unterstützung bauen. Im Tor wird aller Voraussicht nach Luka Gračnar sein Debüt im Eispiraten-Dress geben. Mario Scalzo kehrt in die Defensive zurück und Patrick Pohl kann nach seiner auskurierten Erkältung auch endlich wieder durchstarten.

Eispiraten wollen zweiten Sieg gegen Piranhas einfahren

Eben jene Leistungsträger werden voraussichtlich am Sonntag also ihre Heimpremiere in dieser Saison feiern und dürfen zum Heimspiel gegen die Rostock Piranhas (12.09.2021 – 17:00 Uhr) also auch endlich die tolle Stimmung der zurückgekehrten Fans genießen. Ein Genuss in vollen Zügen dürfte es jedoch nur dann werden, wenn auch drei Punkte am Ende des Tages in Crimmitschau bleiben und man bestenfalls als Gruppenerster in die Entscheidungsspiele des Nord-Ost-Pokals einzieht. Auf dem Weg zur Titelverteidigung ist dies vielleicht eine zusätzliche Motivation, die Piranhas bereits ein zweites Mal binnen kurzer Zeit zu besiegen. Bereits zum Testspielauftakt bezwangen die Westsachsen die Rostocker auswärts eindrucksvoll mit 6:1.

Bis auf den verletzten Tamás Kánya (Anbruch des Sprunggelenks) stehen Marian Bazany alle Spieler des Kaders zur Verfügung. Der 46-jährige Deutsch-Slowake ließ sich dennoch nicht in die Karten schauen, wer in welcher Reihe zum Einsatz kommt. „Wir hatten schon in der letzten Woche mit kurzfristigen Ausfällen zu kämpfen und werden deshalb morgen schauen, welche Spieler zur Verfügung stehen“, meinte Bazany, der zum Schluss auch noch eine außerordentlich positive Nachricht zu verkünden hatte: „Tamás muss glücklicherweise nicht operiert werden. Aktuell planen wir deshalb mit einer Ausfallzeit von gut fünf Wochen“.