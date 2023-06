Leipzig Neuzugang Maximilian Schaludek: „Ich wollte zu einem Top-Team, und ich weiß, dass Leipzig die richtige Entscheidung war“

Leipzig. (PM IceFighters) Eine weitere Woche ist vergangen und es heißt wieder #TeamNewsTuesday bei den KSW IceFighters Leipzig. Nachdem in der letzten Woche mehr...

Leipzig. (PM IceFighters) Eine weitere Woche ist vergangen und es heißt wieder #TeamNewsTuesday bei den KSW IceFighters Leipzig.

Nachdem in der letzten Woche mehr oder weniger nur aktualisiert und bestätigt wurde, dass bestehende Verträge ihre Gültigkeit behalten, ist es jetzt mal wieder Zeit für etwas Neues: Aus der Hansestadt Hamburg wechselt Stürmer Maximilian Schaludek in die Messestadt.

Der sportliche Leiter der IceFighters Sven Gerike kommentiert den Wechsel mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Erst einmal freue ich mich natürlich, dass Max zu uns kommt. Wir waren schon ein paar Jahre an ihm interessiert. Er ist ein erfahrener Stürmer, der unserer Offensive weiterhelfen und unsere Torausbeute steigern wird. Seine technischen und läuferischen Fähigkeiten sind bekannt. Als uns die traurige Nachricht aus Hamburg erreichte, dass es für die Crocodiles nicht mehr weitergehen würde, war Maximilian Schaludek unerwarteterweise wieder ein Thema. Obwohl wir die Crocos lieber weiter in unserer Liga gehabt hätten, freuen wir uns von Herzen darüber, dass sich Max für den Wechsel zu uns entschieden hat.“

Maximilian Schaludek wurde in Straubing geboren und beim EV Landshut ausgebildet. Nach ein paar Stationen in den beiden höchsten Spielklassen zog es ihn über die Hannover Scorpions nach Halle. Hier absolvierte der Rechtsschütze über einhundert Spiele, bevor er über die Zwischenstation Duisburg in Hamburg bei den Krokodilen landete. Von 2020 an spielte er drei Spielzeiten im Trikot der Hanseaten und wäre auch in der neuen Saison in deren Kader geblieben. Jetzt steht also sein Wechsel zu den Eiskämpfern an.

In der letzten Saison gelangen ihm 24 Tore, und er hofft, diese Ausbeute auch in Leipzig bestätigen zu können. Seinen Wechsel zu den KSW IceFighters begründet er so: „Leipzig hat sich schon länger um mich bemüht, und das zeigt mir, dass sie mich wirklich in ihren Reihen haben wollten. Der Standort und die Organisation sind sehr professionell. Ich wollte zu einem Top-Team, und ich weiß, dass Leipzig die richtige Entscheidung war. Das Projekt gefällt mir, der eingeschlagene Weg passt, und die Fans, die ich aus vielen Spielen gegen Leipzig kenne, sind sowieso der Hammer und machen überragende Stimmung. Es passt einfach alles und deshalb freue ich mich schon darauf, dass es demnächst endlich losgeht!“

