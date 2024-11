Leipzig: Kader-Update zu Ian Farrell und Yannic Bauer

Leipzig. (PM IceFighters) Ian Farrell, deutsch-kanadischer Stürmer der KSW IceFighters Leipzig, wird nicht mehr zum Eishockey-Oberligisten zurückkehren. Farrell hatte bereits seit der Saisonvorbereitung aus...

Leipzig. (PM IceFighters) Ian Farrell, deutsch-kanadischer Stürmer der KSW IceFighters Leipzig, wird nicht mehr zum Eishockey-Oberligisten zurückkehren.

Farrell hatte bereits seit der Saisonvorbereitung aus persönlichen Gründen gefehlt. „Ian ist mit der Bitte einer Vertragsauflösung an uns herangetreten, der wir schweren Herzens nachkommen. Uns sind die privaten Gründe, die dazu geführt haben, bekannt und das respektieren wir ohne Wenn und Aber“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach. Bereits in den Spielzeiten 2018/2019 und 2020/2021 hatte der 31-jährige Deutsch-Kanadier den IceFighters nicht zur Verfügung gestanden.

Farrell, der seit 2016 insgesamt 247 Spiele für Leipzig absolviert hat und 189 Scorerpunkte sammelte, wird jedoch in diesen Tagen aus Kanada nach Deutschland zurückkehren und sich einem Team in der vierthöchsten deutschen Spielklasse anschließen. „Dort kann er den Eishockeysport und seine persönliche Verpflichtungen besser unter einen Hut bringen – vor allem mit Blick auf Trainings- und Wettkampfzeiten“, sagt André Schilbach und ergänzt: „Wir wünschen Ian für seine private, sportliche und berufliche Zukunft nur das Beste und danken ihm für seinen Einsatz in Leipzig. Vielleicht ergibt sich ja in der Zukunft noch einmal die Möglichkeit einer Zusammenarbeit.“

Die entstandene Lücke soll Yannic Bauer schließen, der seit September als Try-out-Spieler für die KSW IceFighters auf dem Eis stand und sich auch schon in die Torschützenliste eintragen konnte. Der 22-jährige Linksschütze aus Oberbayern hat im Nachwuchs für Regensburg und ein kanadisches Team im Bundesstaat Quebec gespielt und bringt Oberligaerfahrung aus Rosenheim, Deggendorf und zuletzt Bad Tölz mit nach Leipzig.

