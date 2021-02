Leihe beendet: Kossila kehrt zurÃ¼ck nach Toronto

München. (PM Red Bulls) Stürmer Kalle Kossila steht nicht mehr im Kader des EHC Red Bull München. Der 27-Jährige wurde Anfang Dezember vergangenen Jahres...

Der 27-Jährige wurde Anfang Dezember vergangenen Jahres auf Leihbasis vom NHL-Klub Toronto Maple Leafs nach München transferiert, nun beorderten die Maple Leafs Kossila zurück nach Nordamerika. Die Red Bulls bedanken sich bei dem finnischen Angreifer und dem NHL-Club für die Zusammenarbeit und wünschen dem Spieler sportlich wie privat viel Erfolg.

Kossila absolvierte für das Team von Trainer Don Jackson 13 Einsätze in der höchsten deutschen Eishockeyliga. Dabei sammelte er fünf Tore und sieben Assists. Seinen letzten Treffer für den dreimaligen deutschen Meister erzielte Kossila am vergangenen Donnerstagabend beim 4:3-Erfolg der Münchner über Schwenningen. Neben seinen 13 Partien in der PENNY DEL kam Kossila bislang 19 Mal in der National Hockey League (NHL) sowie 215 Mal in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz.