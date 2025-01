Leif Carlsson heißt der neue ESVK Trainer

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat die Nachfolge von Daniel Jun schnell geregelt und kann nun mit Leif Carlsson einen sehr erfahrenen Chef-Trainer präsentieren.

Der 59 Jahre alte Schwede, der auch gut Deutsch spricht, übernimmt den Posten des Chef-Trainers bei den Jokern nun bis zum Ende der DEL2 Saison 24/25. Leif Carlsson wird am Samstag in Kaufbeuren eintreffen und die Mannschaft dann spätestens zum Heimspiel am Dienstagabend gegen die Blue Devils Weiden auch hinter der Bande betreuen.

Leif Carlsson hat nach einer beeindruckenden Spielerkarriere, er war unter anderem Schwedischer Nationalspieler und hat dabei nicht nur in seinem Heimatland in der ersten Liga, sondern auch in der Schweiz und in der DEL bei den Eisbären Berlin und den Revier Löwen Oberhausen sein können gezeigt. Nach seiner aktiven Spielerkarriere war er in Schweden als Trainer und Sportlicher Leiter bei Färjestad BK (2x Meister) und Leksands IF aktiv. Auch in der DEL2 ist Leif Carlsson kein Unbekannter. So war er für gut zwei Jahre als Chef-Trainer beim EV Landshut angestellt. Zuletzt führte er den Norwegischen Club Comet Halden in die erste Liga und schaffte in der Saison darauf auch den Klassenerhalt mit seinem Team.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zum neuen ESVK-Coach: „Leif Carlsson ist ein sehr erfahrener Trainer, der auch als Spieler und Sportlicher Leiter schon viel erlebt hat. Er ist ein absoluter Routinier und wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner ruhigen und ausgeglichenen Art unsere Mannschaft stabilisieren und auch weiterentwickeln wird.“

