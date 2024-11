Leidenschaftlicher Kampf wird mit nur einem Punkt belohnt

Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten haben sich am Freitagabend wieder einmal einen intensiven Schlagabtausch mit dem Allgäuer Rivalen ESC Kempten geliefert. Bei der 2:3...

Bei der 2:3 (0:2, 1:0, 1:0) Penalty-Niederlage legten die Hausherren alles in die Waagschale, um am Ende doch den Kürzeren zu ziehen. Nach 65 packenden und umkämpften Minuten – die gerechterweise 2:2 Unentschieden geendet hatten – konnten die Pirates aber zumindest den ersten und nach dem investierten Engagement auch hochverdienten Punkt vor heimischer Kulisse einfahren.

Gut 450 Zuschauer wollten sich am Allerheiligen-Feiertag das Allgäu-Derby in der Buchloer Sparkassenarena nicht entgehen lassen. Und die beiden Teams sollten die Besucher nicht enttäuschen, denn beide Kontrahenten boten sich über die volle Distanz einen sehenswerten Fight, in dem sich keiner etwas schenkte. Die Buchloer, die bisher alle zwei Heimspiele verloren hatten, erwischten dabei gegen den Tabellendritten einen ganz ordentlichen Start. Beide Mannschaften waren zwar zunächst auf eine gut stehende Defensive bedacht, weswegen zunächst kaum jemand ein echtes Risiko ging. Doch die ersten Abschlüsse gehörten dann den Buchloern, die aber am an diesem Abend bärenstarten Kemptener Keeper Xaver Nagel scheiterten. Auch zwei Überzahlspiele – eines davon nach einem Ellenbogen-Check von Daniel Rau an Michal Petrak sogar fünf Minuten lang – wollte nicht zum Erfolg führen. Kaltschnäuziger zeigte sich hier anschließend der Gast, der mit den ersten echten Chancen gleich mit 0:2 in Front ging. Erst staubte Routinier Sergei Topol zum 0:1 ab (17.), ehe Florian Stauder im ersten Powerplay der Sharks den Puck zum 0:2 ins Tor fälschte (18.).

Für die Buchloer eine eiskalte Dusche, die die Piraten nach den bisherigen Misserfolgen in heimischer Halle aber nicht aus der Bahn warf. Denn die Freibeuter bissen sich im Mitteldrittel mit harter Arbeit und leidenschaftlichem Willen wieder ins Match zurück. Sorgenkind blieb aber weiterhin das eigene Überzahlspiel, in dem die Buchloer ligaweit ganz hinten rangieren und auch an diesem Abend zu harmlos blieben. So verteidigten die Gäste mit einer kompakten Defensive sogar unter anderem eine doppelte Unterzahl, weshalb ESC-Trainer Sven Curmann zurecht ein Sonderlob für das Penalty-Killing seiner Schützlinge übrig hatte. Dennoch gelang Christian Wittmann nach 37 Minuten endlich der inzwischen verdiente Anschluss zum 1:2, als er mit einem Mann mehr auf dem Eis einen Dropmann-Schuss unhaltbar abfälschte.

Somit war im Schlussdurchgang weiter alles offen und dementsprechend eng blieb es auch dort. Kempten verpasste das vorentscheidende 1:3 und Buchloe näherte sich nun ein ums andere Mal dem Ausgleich an – biss sich dabei aber immer wieder an Tormann Nagel die Zähne aus. Erst ein bilderbuchhafter Konter führte schließlich doch zum inzwischen leistungsgerechten 2:2 durch Demeed Podrezov (50.). Und da die Piraten in den Schlussminuten auch nochmals in Unterzahl das Ergebnis aufopferungsvoll verteidigten, blieb es nach 60 umkämpften Minuten beim vermutlich gerechten Remis.

In der Overtime hatten dann die Buchloer durch drei Alleingänge von Petrak, Krafczyk und Podrezov die riesen Chance zum Sieg, doch der Puck wollte einfach nicht ins Tor. Aber auch Kempten ließ bei einem Pfostenschuss durch Rau die Entscheidung liegen, sodass das Penaltyschießen den Sieger des sehenswerten Derbys bestimmen musste. Dort behielten die cleveren Gäste die Oberhand, da lediglich Topol ins Schwarze traf und so den Zusatzpunkt für die Sharks sicherte.

Sharks ringen die Piraten nieder

ESC Kempten gewinnt das Allgäuderby in Buchloe aber erst im Penaltyschießen

Kempten. (PM ESC) Nach dem Duell beim HC Landsberg am letzten Sonntag ging es für den Kemptener Coach Sven Curmann zum nächsten ex. Verein. Lange Jahre war er als Verteidiger an der Gennach aktiv.

Aber all dies blendet er, zumindest nach außen schon gut aus und geht fokussiert an die Aufgaben seiner Mannschaft heran. Verzichten musste er auf Jonas Mikulic, der junge Stürmer war nach seiner Spieldauerstrafe in Landsberg gesperrt.

Dafür stand nach seiner Verletzung zu Beginn der Vorbereitung erstmals Daniel Rau wieder im Kader.

Beide Teams von Beginn an aus einer soliden Defensive agierend, waren darauf bedacht keine Fehler zu machen. Die Unparteiischen leiteten die Partie sehr kleinlich, die Sharks hatten viel zu tun und gleich sieben Minuten Unterzahl im ersten Abschnitt zu überstehen. Doch die Defensive stand sehr gut und kaum wieder komplett hatte man selbst die Chance in Überzahl. Man ließ sich nicht lange bitten und Sergei Topol bestätigte seine aufsteigende Form mit dem Treffer zum 0:1. Keine Minute dauerte es bis Florian Stauder das 0:2 nachlegte. Auch der zweite Abschnitt wurde bestimmt von vielen Strafzeiten, vor allem Buchloe hatte immer wieder die Gelegenheit mit einem Mann mehr auf dem Eis zu agieren. Und so kam es dann auch, die Hausherren konnten eine ihrer zahlreichen Überzahlchancen zum 1:2 nutzen. Bei fünf gegen fünf waren die Kemptener spielbestimmend, aber man verbrachte unter dem Strich zu viel Zeit auf der Strafbank. Ausgeglichen die Partie dann im letzten Drittel, Buchloe versuchte den Ausgleich zu erzielen, was dann zehn Minuten vor dem Ende auch gelang. Die Overtime brachte keinen Sieger hervor, so dass es zur Entscheidung in den Shootout ging. Zum Matchwinner wurden dann Goalie Xaver Nagel der alle Penaltys parierte und Sergei Topol, der mit dem einzigen Treffer den extra Punkt für sein Team sicherte. Am Sonntag kommt es dann im Spitzenspiel gegen Erding auch darauf an unnötige Strafzeiten zu vermeiden. Der bisher ungeschlagene Tabellenführer musste am gestrigen Abend die erste Niederlage einstecken, ausgerechnet das Schlusslicht aus Klostersee gewann, ebenfalls nach Penaltyschießen, bei den Gladiators. Erding wird mit Sicherheit mit einer extra Portion Motivation antreten um die verlorenen Punkte aus dem Allgäu zu entführen.

Statistik:

ESV Buchloe – ESC Kempten 2:3 n.P. (0:2,1:0,1:0,1:0))

Tore:

0:1 Topol (Oppenberger)(17.),

0:2 Stauder (Miller,Kulhanek)(18.),

1:2 Wittmann (Dropmann)(37.),

2:2 Podrezov (Schurr)(50.),

2:3 Topol (Pen)

Strafminuten:

ESV Buchloe: 8

ESC Kempten: 15

Zuschauer: 452

