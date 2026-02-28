Leidenschaft holt den ersten Erfolg!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Josh LeBlanc konnte nicht spielen, so mussten die Reihen wieder umgestellt werden.

Doch dies gelang famos. Insgesamt war das Spiel an Spannung und Dramatik schon kaum zu überbieten. Mit einem 2:1 nach Penaltyschießen vor über 900 Zuschauern, davon ca. 150 aus Dortmund, sicherten sich die Ice Aliens den ersten Sieg im Halbfinale gegen die Eisadler Dortmund.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel wurden die Gäste ab dem zweiten Abschnitt immer stärker, Ratingen beschränkte sich auf Konter aus einer sicheren Defensive heraus und blieb dabei stets gefährlich. Lange stand es 0:0, das Spiel wurde auch zusehends körperbetonter, so leistete sich z.b. Brooklyn Beckers einen Faustkampf mit dem Dortmunder Lauer und ging als klarer Punktsieger hervor. Die Schiedsrichter hatten einiges zu tun und sorgten mit manchen Entscheidungen bei den Ratinger Zuschauern für Verwunderung, da klare Strafen gegen die Gäste nicht geahndet wurden. So überquerte Torwart Christoph Oster in einer Unterbrechung die Mittellinie, was eine kleine Strafe nach sich zieht. Diese blieb jedoch aus, die Schiedsrichter bestanden auf einen kurzzeitigen Torwarttausch bei den Gästen und es ging im 5 gg. 5 weiter.

Im letzten Drittel brachte Bryce Irwin die Ice Aliens durch einen klaren Penalty mit 1:0 in Führung, Colin Long glich diese zum 1:1 aus. Die Verlängerung blieb ohne Tor, so ging es in das Penaltyschießen. Mathias Onckels traf als einziger der sechs Schützen, so dass das Team nach dem von Linus Schwarte dritten gehaltenen Penalty den ersten Erfolg feiern konnte.

Entschieden ist hier noch lange nix. Mit dem ersten Sieg im Rücken und dem Druck auf das Dortmunder Team findet morgen in Dortmund um 17:00 Uhr Spiel 2 statt.