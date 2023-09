Legende Shane Doan wechselt zu den Toronto Maple Leafs – Das sagen Coyotes EigentÃ¼mer Alex Meruelo und Shane Doan

Artikel anhören Scottsdale, Arizona. (PM Coyotes) Die Arizona Coyotes gaben heute die folgenden Erklärungen zum Wechsel von Shane Doan zu den Toronto Maple Leafs...

Scottsdale, Arizona. (PM Coyotes) Die Arizona Coyotes gaben heute die folgenden Erklärungen zum Wechsel von Shane Doan zu den Toronto Maple Leafs ab.

Arizona Coyotes-Eigentümer, Vorsitzender und Gouverneur Alex Meruelo: „Wir möchten Shane zu dieser neuen Rolle bei den Toronto Maple Leafs gratulieren. Er kam mit dem Wunsch auf uns zu, eine neue Herausforderung in seiner Karriere zu erkunden, und wir sind absolut der Meinung, dass er diese Chance verdient. Ich möchte ihm dafür danken, dass er mir in den letzten drei Jahren als Berater zur Seite stand und für alles, was er für unsere Eishockey-Organisation, unser Trainerteam, unseren Geschäftsbetrieb und unsere Stiftung getan hat.

Wir können Shane nicht genug für all seine Bemühungen danken, der Valley-Community etwas zurückzugeben und das Hockeyspiel in Arizona wachsen zu lassen. Niemand hat mehr für die Coyotes oder den Eishockeysport in Arizona getan, als Shane. Er war ein unglaublicher Botschafter für unsere Franchise und hat die Coyotes mit Klasse, Würde und Professionalität vertreten. Wir wünschen ihm viel Glück in seiner neuen Rolle und er wird immer ein Teil der Coyotes-Familie bleiben.“

Shane Doan: „Ich möchte Alex Meruelo, Xavier Gutierrez und Bill Armstrong dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in den letzten drei Saisons im Front Office der Coyotes zu arbeiten. Es war eine unglaubliche Lernerfahrung, die mich auf den nächsten Schritt in meiner Karriere vorbereitet hat. Es fällt mir extrem schwer, die Coyotes zu verlassen, aber die Gelegenheit, für eine so traditionsreiche Franchise, wie die Toronto Maple Leafs zu arbeiten, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Die Coyotes werden für mich immer etwas ganz Besonderes sein und ich wünsche Alex und der Organisation für die Zukunft alles Gute. Das Valley wird immer mein Zuhause sein.“