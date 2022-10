Legales online Casino Schweiz – Besten Bezahlmethoden fÃ¼r online Casinos 2022

Anzeige Du spielst gerne Online Glücksspiele und bist gerne in Schweizer Online Casinos unterwegs? Dann haben wir heute genau das richtige für dich! Denn...

Du spielst gerne Online Glücksspiele und bist gerne in Schweizer Online Casinos unterwegs? Dann haben wir heute genau das richtige für dich! Denn wir zeigen dir im nachfolgenden Text die besten Zahlungsmethoden in Online Casinos für Schweizer. Außerdem erfährst du hier einige wichtige Dinge, die du bei Zahlungsmethoden berücksichtigen musst, wenn du Glücksspiel in der Schweiz spielst. Reden wir also nicht weiter um den heißen Brei herum und zeigen dir die besten Anbieter für Online Casinos in der Schweiz.

Die 5 besten Zahlungsmethoden 2022

Twint

Wenn es um Zahlungsmethoden in der Schweiz geht, dann sollte jedem Spieler das Wort Twint etwas sagen. Twint ist nämlich der führende Zahlungsanbieter für mobile online Zahlungen. Twint ist noch ein recht junges Unternehmen, welches im Jahr 2014 gegründet wurde. Und dennoch sind bereits heute mehr als vier Millionen Nutzer auf der Zahlungsplattform angemeldet. Deswegen versuchen viele Casino Anbieter Twint in ihren Online Casinos anzubieten.

Post Finance

Neben Twint findet man beim Schweizer Online Glücksspiel auch immer wieder den Zahlungsanbieter PostFinance. Bei PostFinance handelt es sich um einen kleinen Zahlungsanbieter der Schweizer Post, welche eine klassische Bank, wie man sie noch von früher kennt, darstellt. Man hat hier die Möglichkeit ein Konto zu eröffnen und ganz einfach Überweisungen zu tätigen oder Lastschriftverfahren zu unterschreiben. Die Bilanzsumme der PostFinance Bank beläuft sich auf mehr als 122 Milliarden Schweizer Franken und momentan arbeiten dort mehr als 3000 Mitarbeiter in Vollzeit. Diese Methode wird in mehrern online Spielbanken der Schweiz angeboten! Dazu gehören die folgenden Casinos:

Grand casino baden

Casino Bern

Casino Luzern

Casino Davos

Casino Neuchâtel

Casino Lugano

Paysafecard

Schweizer Spieler lieben aber vor allem die Paysafecard! Denn nichts ist einfacher als im Internet oder auf unterschiedlichen Websites mit einer Prepaid Karte zu bezahlen. Als Spieler muss man hier nämlich einfach nur den Code, der auf der Rückseite der Paysafecard steht, eintippen und schon hat man eine Einzahlung im Casino oder Einkauf in einem Online Shop erledigt. Weitere Infos zur Paysafecard erhältst du von den Online Casino Experten von Schweiz-Design.ch, denn die Methode eignet sich ideal für Schweizer Online Casinos.

Visa & Mastercard

Auch die gute alte Kreditkarte darf in den Schweizer Online Spielbanken natürlich nicht fehlen. In den Online Spielhallen hast du als Schweizer Spieler deshalb die Möglichkeit per Visa Kreditkarte oder per Mastercard zu bezahlen. Beides sind renommierter Anbieter, die schon lange auf dem Schweizer Online Glücksspielmarkt eingesetzt werden, egal ob im Online Casino für online Slots, Video Poker, Video Slots, Live Dealer Spiele oder für Sportwetten.

Apple & Google Pay

Aber es gibt auch modernere Zahlungsmethoden, um Online Casino Spiele spielen zu können. Im Jahr 2022 spielt sich nämlich die Welt auf unseren Smartphones und Tablets ab. Schon lange gibt es die Zahlungsmethoden Apple Pay oder Google Pay. Auch beim Online Glücksspiel in der Schweiz werden diese Betreiber vermehrt eingesetzt, damit man Einzahlungen in Online Casinos der Schweiz tätigen kann. Apple und Google Pay sind vor allem dafür bekannt, dass diese sehr schnelle Einzahlungen tätigen und man als Spieler keine Gebühren für Transaktionen zahlen muss. Auch die Spielbankenkommission welche für online Casino Lizenzen und die Konzessionserweiterung zuständig ist hat Apple & Google Pay für Zahlungen freigegeben.

Weitere gute Zahlungsanbieter für Schweizer Casinos sind:

Bitcoin

Skrill

Neteller

Ethereum

YAPEAL

Auf welche Dinge sollte man bei Zahlungsmethoden besonders Acht geben?

Wer in ein Schweizer Online Casino Geld einzahlen möchte, der muss unbedingt einige Dinge berücksichtigen. Denn die Zahlungsmethoden unterscheiden sich voneinander stark! Bevor du also eine Einzahlung tätigst, um im Live Casino spielen zu können, solltest du die folgenden Dinge unbedingt beachten.

Gebühren

In einem Schweizer Casino können durchaus Gebühren sowohl für die Einzahlung als auch für die Auszahlung anfallen. Gerade Zahlungen per Banküberweisung oder per Lastschrift sind hier meistens betroffen. Bei diesen ist es dann gut möglich, dass man 3 bis 5 % Gebühren auf die Einzahlung oder die Auszahlung draufzahlen muss. Dies ist natürlich super ärgerlich, lässt sich jedoch in den meisten Online Casinos der Schweiz vermeiden.

Schnelligkeit

Auch die Schnelligkeit der Zahlungsmethoden spielt in der Casino Welt eine große Rolle. Denn wenn man Lust hat Spielautomaten zu spielen, möchte man natürlich nicht erst 5 Tage warten bis eine Einzahlung getätigt worden ist. Prepaid Karten, Kreditkarten, E-Wallets oder auch Kryptowährungen sind in der Regel sehr gut geeignet für eine Einzahlung und transferieren das Geld in Echtzeit auf dein Casino Konto. Auch bei der Banküberweisung kann es hier wieder drei bis fünf Tage dauern, bis dein Geld auf deinem Casino Konto ist.

Sicherheit & Anonymität

Die Online Casinos der Schweiz legen natürlich Wert auf Sicherheit und Anonymität. Doch wie sieht es eigentlich bei den Zahlungsanbietern aus? Gerade die Paysafecard und Kryptowährungen sind das Non-Plus-Ultra, wenn es um sichere und anonyme Zahlungen im Internet geht. Denn bei beiden Optionen gibst du bei Zahlungen keine persönlichen Daten von dir Preis, sondern lediglich Pin Codes oder nichts sagende Zahlungsadressen.

Fazit

Wie du nun also sehen konntest, gibt es bei der Auswahl des Zahlungsanbieters für Online Casinos in der Schweiz einiges zu beachten. Im Jahr 2022 sind Kryptowährungen und Prepaidkarten die beste Möglichkeit, um eine Casino Zahlung zu tätigen. Jedoch auch E-Wallets sind sehr gut geeignet, um schnelle und sichere Transaktionen abzuschließen. Wir können dir jedoch von der Zahlung per Bank oder per Lastschrift abraten, da hier auch Gebühren anfallen können.

