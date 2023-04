Lechbruck: Zwei etablierte Verteidiger bleiben an Bord

Seit elf Jahren ein fester Bestandteil der ERC-Abwehr und jetzt kommt die zwölfte Saison dazu: Matthias Köpf hat seine Zusage gegeben und wird weiter...

Seit elf Jahren ein fester Bestandteil der ERC-Abwehr und jetzt kommt die zwölfte Saison dazu: Matthias Köpf hat seine Zusage gegeben und wird weiter für die Flößer in der Eishockey-Landesliga auflaufen.

In der vergangenen Spielzeit war er der punktbeste Verteidiger im Team und durch seine intelligente Spielweise bringt er viel Ruhe in die Defensivarbeit. „Matze“ wird natürlich wieder mit seiner Trikotnummer 27 für den ERC auf’s Eis gehen.

Und auch die nächste Zusage ist ein Abwehrgarant: Im Jahr 2020 aus der Bayernliga von der EA Schongau gekommen, spielt Tobias Dressel bereits seit drei Jahren im Flößerdorf. In der vergangenen Spielzeit bremste ihn im Sommer eine Long-Covid-Erkrankung etwas aus, so dass er die Vorbereitung nicht absolvieren konnte. Dennoch konnte Tobias dann ab Ende Oktober mit all seiner Erfahrung und Ruhe überzeugen. Unsere Nummer 5 wird diesmal von Beginn an die Möglichkeit haben zu trainieren, was sicherlich kein Nachteil sein wird.

