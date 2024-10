Lechbruck vor Heimspielkracher gegen den ERC Sonthofen

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitag, den 01. November 2024, startet der ERC Lechbruck um 19:30 Uhr im heimischen Lechparkstadion mit dem ersten Heimspiel der...

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitag, den 01. November 2024, startet der ERC Lechbruck um 19:30 Uhr im heimischen Lechparkstadion mit dem ersten Heimspiel der Landesliga-Hauptrunde.

Gleich zum Auftakt erwartet die Mannschaft eine anspruchsvolle Herausforderung, denn mit dem ERC Sonthofen kommt der letztjährige Halbfinalist und aktuelle Tabellenzweite ins Ostallgäu. Die Oberallgäuer erwischten einen Traumstart in die Saison und stehen nach drei Siegen verdient auf Rang zwei. Trainer Helmut Wahl hat es geschafft, die Neuzugänge nahtlos zu integrieren, obwohl sein Kader im Vergleich zur Vorsaison mit sieben Abgängen und vier neuen Spielern einige Veränderungen erfahren hat.

Besonders im Blickfeld stehen die Verstärkungen des ERC Sonthofen: Josef Slavicek (Slavia Prag) und Justin Weber (EC Oberstdorf) verstärken die Offensive, während die Defensivreihe durch Filip Krzak (Skautafelag Reykjavikur) und Tobias Russler (ESV Kaufbeuren Nachwuchs) komplettiert wird. Sonthofen zeichnet sich in dieser Saison besonders durch ein effektives Powerplay aus: Mit einer Erfolgsquote von 25% liegt das Team ligaweit auf Platz sechs und wird versuchen, diese Stärke am Freitag gegen die Flößer auszuspielen.

Der ERC Lechbruck ist jedoch gewappnet und in der Heimfestung Lechparkstadion stets ein schwerer Gegner. Die Flößer können mit einer Powerplay-Quote von 20% ebenfalls auf eine solide Überzahlstatistik zurückblicken und rangieren damit ligaweit auf Platz neun. Ihre größte Stärke zeigt das Team von ERC-Trainer Jörg Peters in der Unterzahl: Mit einer Erfolgsquote von 100% im Penaltykilling führt der ERC Lechbruck die Liga an und wird versuchen, auch gegen Sonthofen kein Überzahltor zuzulassen.

Die Favoritenrolle liegt auf dem Papier bei den Gästen aus Sonthofen, doch die Lecher haben sich viel vorgenommen und werden um jeden Zentimeter Eis kämpfen. Die Fans dürfen sich auf einen spannenden und hart umkämpften Saisonauftakt freuen.

Für alle, die sich den Heimspielkracher nicht entgehen lassen wollen, bietet der ERC Lechbruck einen bequemen Online-Ticketvorverkauf an, sodass Wartezeiten an der Abendkasse entfallen. Tickets sind unter folgendem Link erhältlich: https://erclechbruck.de/tickets/

Spielbeginn ist am Freitag um 19:30 Uhr – der ERC Lechbruck freut sich auf die Unterstützung seiner Fans im Lechparkstadion!

