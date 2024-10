Lechbruck: Niederlage in Moosburg

Am vergangenen Sonntag trat der ERC Lechbruck zu seinem letzten Vorbereitungsspiel beim EV Moosburg an. Beide Teams schonten einige angeschlagene Spieler, was die Partie...

Am vergangenen Sonntag trat der ERC Lechbruck zu seinem letzten Vorbereitungsspiel beim EV Moosburg an.

Beide Teams schonten einige angeschlagene Spieler, was die Partie jedoch keineswegs an Spannung einbüßen ließ. Der ERC erwischte zunächst einen etwas schweren Start, konnte aber in der 8. Minute durch einen Überzahltreffer von Kevin Loppatto, auf Vorarbeit von Cameron Roberts, mit 1:0 in Führung gehen. Doch die Freude währte nur kurz, denn Moosburg übernahm postwendend die Kontrolle. Bereits in der 9. Minute glich Jakub Felsöci zum 1:1 aus, und nur eine Minute später brachte Stefan Groß die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Die Lecher befanden sich in dieser Phase im Tiefschlaf, was Moosburg eiskalt ausnutzte: In der 13. Minute erhöhte Lukas Piller auf 3:1. Der ERC zeigte sich bis zum Ende des ersten Drittels viel zu passiv und leistete sich zahlreiche Fehler in der Defensivarbeit.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts setzte sich die schwache Vorstellung der Flößer fort. Moosburg erzielte in der 23. Minute erneut durch Lukas Piller das 4:1, diesmal nach einem Konter, bei dem die Defensive der Gäste schlecht aussah. Als Dominik Chara in der 27. Minute gar das 5:1 markierte, schien das Spiel für den ERC außer Kontrolle zu geraten. Doch ein deutlicher Ruck ging nun durch die Mannschaft von Coach Jörg Peters. Plötzlich spielten die Lecher mutiger und übernahmen das Kommando, angeführt von einem starken Cameron Roberts, Kapitän Mathias Schuster und den unermüdlichen Matthias Erhard sowie Kevin Loppatto. Moosburg wurde zunehmend in die Defensive gedrängt und beschränkte sich auf Konter.

In der 33. Minute belohnte sich der ERC für die gesteigerte Leistung: Cameron Roberts verkürzte auf 5:2, vorbereitet von Lucas Hay und Kevin Loppatto. Mit diesem 3-Tore-Rückstand ging es in die zweite Pause. Im letzten Drittel kamen die Flößer entschlossen zurück aufs Eis und dominierten das Geschehen. Sie spielten Chance um Chance heraus und wurden in der 48. Minute belohnt, als Cameron Roberts nach Vorlage von Mathias Schuster und Lucas Hay zum 5:3 traf. In der 52. Minute brachte Mathias Schuster den ERC mit einem sehenswerten Solo auf 5:4 heran. Das Zuspiel kam erneut von Kevin Loppatto, und plötzlich war Lechbruck wieder voll im Spiel.

Der Druck der Lecher nahm weiter zu, sie waren dem Ausgleich sehr nah. Doch eine Strafzeit brachte Moosburg in der 55. Minute in Überzahl, was Dario Braun eiskalt zum 6:4 nutzte. Der ERC gab jedoch nicht auf und erspielte sich trotz allem weitere gute Chancen, scheiterte jedoch immer wieder an EVM-Torhüter Johannes Probst. Kurz vor Schluss machte Moosburg dann mit dem 7:4 durch Furtner alles klar.

Fazit: Der ERC Lechbruck verschlief die ersten 25 Minuten und lag mit 5:1 zurück. Doch die Mannschaft bewies große Moral, kämpfte sich zurück ins Spiel und verkürzte auf 5:4. Diese Widerstandsfähigkeit zeichnet das Team von Jörg Peters aus und gibt Anlass zur Hoffnung für den Saisonstart. Nun gilt es, diesen Kampfgeist mit ins erste Punktspiel mitzunehmen, wenn der ERC am Samstag, den 19.10.2024, um 17 Uhr in Peißenberg gegen den SC Forst das offizielle Saisoneröffnungsspiel der Eishockey-Landesliga bestreitet.

Strafminuten:

EV Moosburg: 14

ERC Lechbruck: 10