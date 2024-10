Lechbruck: In Bad TÃ¶lz gegen die â€žEishockey-Urkraftâ€œ

Lechbruck. (PM ERC) Nach einem erfolgreichen Auftakt in die Saison steht dem ERC Lechbruck am kommenden Freitag, den 25.10.2024, um 19:30 Uhr in der...

Lechbruck. (PM ERC) Nach einem erfolgreichen Auftakt in die Saison steht dem ERC Lechbruck am kommenden Freitag, den 25.10.2024, um 19:30 Uhr in der Hacker-Pschorr-Arena in Bad Tölz das nächste schwere Auswärtsspiel bevor.

Gegner ist der SC Reichersbeuern, der Landesligameister der Saison 2021/22, eine Mannschaft, die sich im Laufe der letzten Jahre als ernstzunehmender Gegner etabliert hat.

Der SCR, der sich selbst als „Eishockey-Urkraft“ bezeichnet, beendete die vergangene Saison auf einem starken dritten Platz in der Landesliga Gruppe A. Im Play-Off Viertelfinale mussten sich die Oberbayern jedoch knapp in drei Spielen gegen den ERC Sonthofen geschlagen geben. Für diese Saison zählt Reichersbeuern zweifelsohne wieder zu den Kandidaten für einen Platz im oberen Tabellendrittel. Die Mannschaft von Trainer Thomas Gams hat sich kaum verändert und tritt entsprechend eingespielt und kompakt auf. Das Spiel gegen die Flößer ist für den SCR der erste Punktspieleinsatz der neuen Saison, nachdem sie am letzten Wochenende noch nicht im Einsatz waren.

Der ERC Lechbruck hingegen konnte am vergangenen Wochenende bereits die ersten drei Punkte der Saison beim SC Forst sichern. Mit einem konzentrierten Auftritt wollen die Flößer auch in Bad Tölz punkten. Trotz der Qualität des Gegners sieht sich der ERC durchaus in der Lage, den SC Reichersbeuern zu fordern. Vorstand Manfred Sitter zeigt sich optimistisch: „Schlecht ausgesehen haben wir gegen Reichersbeuern in den vergangenen Jahren eigentlich selten. Der SCR zeigte sich stets sehr effektiv und nutzte unsere Fehler aus. Doch ich sehe uns verbessert und mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung wollen wir Paroli bieten.“

Trainer Jörg Peters muss am Freitag allerdings voraussichtlich auf Stürmer Matthias Erhard verzichten. Er verletzte sich im Auftaktspiel gegen Forst bereits im ersten Drittel nach einem nicht geahndeten Crosscheck am Oberkörper und wird wahrscheinlich nicht einsatzbereit sein. Dennoch ist die Stimmung im Team positiv, auch weil das „Nomadenleben“ in fremden Eisstadien nun zu Ende geht. Pünktlich zum Wochenende wird das Eis im Lechparkstadion fertiggestellt sein und die Mannschaft kann endlich wieder im eigenen Eisstadion trainieren und ihre Kabine dauerhaft beziehen. Dies dürfte der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb verleihen.

Auch wenn ein starker Gegner wartet, will der ERC Lechbruck am Freitagabend mit einer konzentrierten Leistung die nächsten Punkte einfahren. Das Spiel in der Hacker-Pschorr-Arena in Bad Tölz beginnt am Freitag um 19:30 Uhr.

