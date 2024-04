Lechbruck: Der neue Headcoach des ERC Lechbruck steht fest

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer vermelden die Verpflichtung des neuen Trainers für die Landesligamannschaft und vertrauen dabei einem Altbekannten: Jörg Peters übernimmt das Lecher...

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer vermelden die Verpflichtung des neuen Trainers für die Landesligamannschaft und vertrauen dabei einem Altbekannten: Jörg Peters übernimmt das Lecher Team und wird ab sofort mit den Verantwortlichen die Kader- und Saisonplanung in Angriff nehmen.

Der 57-Jährige war bereits von 2018 bis 2022 für die 1. Mannschaft des ERC verantwortlich und führte die Flößer in der Saison 2019/20 zum Aufstieg in die Landesliga. Nach der wegen Corona abgebrochenen ersten Landesliga-Spielzeit 2020/21 ging der Weg 2021/22 weiter bis in die Aufstiegsrunde. Danach nahm Jörg Peters eine zweijährige Auszeit und zeigt sich nun wieder bereit und motiviert, den Weg mit dem ERC fortzusetzen.

Vorstand Manfred Sitter: „Nach der verkorksten letzten Saison wollen wir nun wieder angreifen. Wir müssen dabei das Rad nicht neu erfinden, jedoch an einigen Stellschrauben drehen. Jörg Peters kennt unseren Verein und den Großteil der Spieler in- und auswendig. Er denkt erfolgsorientiert und will aus den vorhanden Möglichkeiten das Maximum herausholen, ohne dabei den Spaßfaktor aus den Augen zu verlieren. Wir haben gute Gespräche geführt und einen klaren Plan. Ich bin deshalb überzeugt, dass wir in der kommenden Saison als eingeschworene Einheit auftreten werden, das absolut vorhandene Potenzial in unserem Team ausschöpfen können und wieder in die Erfolgsspur kommen. In einer immer stärker werdenden Landesliga kann das Ziel nur Klassenerhalt heißen und das wollen wir mit kampfstarkem und begeisterungsfähigem Eishockey hinbekommen.“

