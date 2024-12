Lean Bergmann: „Mein Unterzahltreffer war wichtig fÃ¼rs Momentum“ – EisbÃ¤ren gewinnen in Augsburg mit 4:2

Augsburg / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin schließen das Jahr 2024 mit einem Erfolg ab.

Die Berliner gewannen am Montagabend bei den Augsburger Panthern mit 4:2 und feierten den dritten Sieg in Serie.

Im Startdrittel spielten die Special Teams eine bedeutende Rolle. Die Eisbären dominierten zu Beginn und gingen im ersten Berliner Powerplay durch Ty Ronning (5./PP1) in Führung. Die Augsburger nutzten in der Folge jedoch auch ihr erstes Überzahlspiel und egalisierten durch Chris Collins (9./PP1). Die Partie war dann ausgeglichener. Lean Bergmann (12./SH1) konnte die Gäste dann in Unterzahl erneut in Führung bringen. Mit Beginn des Mittelabschnitts kamen die Gastgeber offensiv besser ins Spiel. Lediglich 50 Sekunden nach Wiederbeginn sorgte Thomas Schemitsch (21.) für den abermaligen Ausgleich der Panther. Im weiteren Spielverlauf vereitelte Jake Hildebrand im Berliner Tor einige gute Augsburger Torchancen. Dann wurde der Hauptstadtclub aber wieder spielbestimmender, es blieb jedoch zunächst beim 2:2. Im Schlussdrittel blieben die Berliner tonangebend. Nachdem Ronning (46.) seinen zweiten Treffer der Partie erzielte, traf Frederik Tiffels (50.) zum 4:2-Endstand.

Die Eisbären Berlin starten am 3. Januar 2025 ins neue Jahr. Dann sind die Iserlohn Roosters zu Gast in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich freue mich über den Sieg, es war aber ein harter Kampf. Unser Startdrittel hat mir gefallen. Nach einem schönen Spielzug konnten wir im Powerplay früh in Führung gehen. Augsburg schlug allerdings zurück. Durch unseren Unterzahltreffer hatten wir das Momentum dann auf unserer Seite. Im Mitteldrittel hat mir unser Puckmanagement nicht gefallen, wir sind aber trotzdem drangeblieben. Jake Hildebrand hatte dann einige wichtige Paraden und wir konnten zum wichtigen Zeitpunkt erneut in Führung gehen.“

Lean Bergmann (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir waren die bessere Mannschaft, aber die Partie war trotzdem lange sehr knapp. Augsburg konnte zweimal egalisieren. Die Panther bekommen immer viel Energie von ihren Fans, je länger das Spiel hier ausgeglichen ist. Am Ende haben wir jedoch souverän gewonnen. Mein Unterzahltreffer war wichtig fürs Momentum. Jake Hildebrand hat heute sehr stark gehalten. Wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können, wenn wir ihn brauchen. Zudem hat Freddy Tiffels auch in der Verteidigung sehr gut gespielt und dann im Schlussdrittel auch noch getroffen.“

Endergebnis

Augsburger Panther – Eisbären Berlin 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Aufstellungen

Augsburger Panther: Keller (Mann) – Zajac, Reul; van der Linde, Schemitsch; McCourt, Köhler; Renner – Trevelyan, Busdeker, Hakulinen; Louis, Zengerle, Baptiste; F. Elias, Bast, Oblinger; M. Elias, Collins, Tosto – Trainer: Larry Mitchell

Eisbären Berlin: Hildebrand (Brandt) – Tiffels, Wissmann (C); Geibel, Müller; Galipeau, Mik – Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Fontaine, Kirk, Bergmann; Noebels (A), Byron, Veilleux; Hördler, Wiederer, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 04:54 – Ronning (Kirk, Pföderl) – PP1

1:1 – 08:04 – Collins (Busdeker, Schemitsch) – PP1

1:2 – 11:49 – Bergmann – SH1

2:2 – 20:50 – Schemitsch (Zengerle) – EQ

2:3 – 45:44 – Ronning (Boychuk, Wissmann) – EQ

2:4 – 49:40 – Tiffels (Müller) – EQ

Strafen Augsburger Panther: 6 (4, 2, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (4, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Sirko Hunnius, Kilian Hinterdobler (Yannik Koziol, Lukas Pfriem)

Zuschauer 6.179

