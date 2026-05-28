Leader bleibt im Vorwerk

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe können eine wichtige Personalie frühzeitig sichern: Verteidiger Stephan Tramm hat seinen Vertrag verlängert und geht in der Saison 2026/27 in seine zweite Spielzeit im Wolfsrudel.

Vertragsverlängerung eines Führungsspielers

Die Selber Wölfe dürfen auch in der Spielzeit 2026/27 auf die Dienste von Verteidiger Stephan Tramm bauen. Der 28jährige Rechtsschütze bleibt den Porzellanstädtern erhalten und geht damit in seine zweite Saison im Trikot der Wölfe.

Sportlich verlässlich, menschlich wertvoll

Bereits in seiner ersten Saison erfüllte Stephan Tramm die in ihn gesetzten Erwartungen vollumfänglich. Der erfahrene Verteidiger übernahm schnell Verantwortung – sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine. Mit seiner defensiven Stabilität, seinem ruhigen Aufbauspiel und seinen Offensivqualitäten, insbesondere im Powerplay, entwickelte er sich rasch zu einem wichtigen Eckpfeiler im Kader der Selber Wölfe. Entsprechend froh sind die Verantwortlichen, auch in der kommenden Spielzeit auf Tramm setzen zu können wie unser sportlicher Leiter, Frank Hördler zum Ausdruck bringt: „Stephan ist ein klarer Leader mit hoher sportlicher Qualität und großer Erfahrung. Seine ruhige, souveräne Art tut der Mannschaft gut, und er weiß genau, was in welcher Situation zu tun ist – auf dem Eis wie auch in der Kabine.“

Tramm zieht positives Fazit zur ersten Saison

Rückblickend bewertet Stephan Tramm seine erste Spielzeit in Selb insgesamt positiv: „In meiner persönlichen Bewertung würde ich das erste Jahr in Selb alles in allem als solide bezeichnen. Es gab keine großen Ausschläge nach oben, aber auch nicht nach unten. Ich konnte konstant abrufen, was ich mir vorgenommen hatte, deshalb bin ich zufrieden.“

Glaube an die eigene Stärke zurückgewonnen

Auch den sportlichen Weg des Teams beurteilt der stellvertretende Kapitän reflektiert, aber klar: „Grundsätzlich bin ich kein Fan davon, vor einer Saison groß Ziele auszugeben. Wenn man in die Playoffs kommt, möchte man immer gewinnen – egal wie der Gegner heißt. In meiner Wahrnehmung haben wir es geschafft, dass man in Selb wieder an sich glaubt. Das konnte man auch in der Serie gegen die Hannover Scorpions sehen. Das knappe Scheitern dort kann man als Teilerfolg sehen.“

Vorangehen durch Leistung

Seine Rolle innerhalb der Mannschaft definiert Tramm eindeutig: „Ich möchte stets mit gutem Beispiel vorangehen und durch Leistung überzeugen.“

Blick nach vorne – ohne große Zielausrufungen

Für Prognosen zur Saison 2026/27 hält sich der Verteidiger bewusst zurück: „Es ist noch zu früh im Sommer, um bereits Ziele auszurufen. Für mich zählt von Beginn an nur, möglichst viele Spiele zu gewinnen – und darauf werden wir gemeinsam hinarbeiten.“

Sommer überwiegend in Selb geplant

Die Sommerpause wird Stephan Tramm größtenteils in Selb verbringen: „Gemeinsam mit meiner Freundin und unserem Hund wird man uns nahezu durchgehend in Selb antreffen. Ein wenig Heimaturlaub in Hamburg gehört dazu, aber die meiste Zeit werde ich in der Natur rund um Selb unterwegs sein.“

Gänsehautmoment in der NETZSCH Arena

Ein Heimspiel ist dem Verteidiger besonders in Erinnerung geblieben: „Die Stimmung in Selb bei Heimspielen ist grundsätzlich sehr gut. Wenn ich jedoch ein Spiel herausheben muss, dann das Heimspiel gegen die Scorpions, das wir in den Schlusssekunden gedreht haben. Ich glaube, da hatte jeder in der Halle Gänsehaut.“